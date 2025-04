Plenković: 'Hrvatska je solidarna s Indijom i osuđuje teroristički napad'

Hrvatska je solidarna s Indijom, gdje su militanti u utorak ubili najmanje 26 osoba, objavio je u srijedu premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X, rekavši da je "duboko ožalošćen viješću o strašnom terorističkom napadu".

Stotine ljudi su uhićene nakon smrtonosnog napada u indijskom Kašmiru, nakon što su u utorak militanti otvorili vatru na turiste na indijskom teritoriju Džamu i Kašmir ubivši najmanje 26 osoba i ozlijedivši najmanje 17 drugih. Napad se dogodio u Pahalgamu, oko 90 kilometara od Šrinagara.

"Duboko sam ožalošćen vijestima o strašnom terorističkom napadu u Pahalgamu", napisao je Plenković na X-u. Uputio je sućut indijskom premijeru Narendri Modiju, obiteljima žrtava i "cijelom indijskom narodu". "Hrvatska je solidarna s Indijom u ovom teškom trenutku", dodao je Plenković.

Stotine uhićenih nakon napada militanata u indijskom Kašmiru

Podsjetimo, stotine ljudi uhićeno je nakon smrtonosnog napada u indijskom Kašmiru, objavila je televizija NDTV i drugi indijski mediji u srijedu, citirajući neimenovane izvore. Prema izvješćima, oko 1500 osoba je uhićeno u planinskoj regiji radi ispitivanja zbog mogućih veza s počiniteljima. Rečeno je da su neki od njih pojedinci koje se ranije povezivalo s militantima. Indijski ministar obrane Rajnath Singh je građanima poručio da će "optuženi uskoro naići na glasan i jasan odgovor".

Militanti su u utorak otvorili vatru na turiste na indijskom teritoriju Džamu i Kašmir ubivši najmanje 26 osoba i ozlijedivši najmanje 17 drugih. Napad se dogodio u Pahalgamu, oko 90 kilometara od Šrinagara. Vlada je napad na turiste nazvala terorističkim činom. Potraga za napadačima se intenzivirala u srijedu, rekle su indijske oružane snage. Vojska i policija su rekle da na teritoriju Džamu i Kašmir provode zajedničku potragu.

Novine Greater Kashmir su objavile da su sigurnosne mjere diljem Kašmirske doline pojačane te da su u regiji uspostavljene dodatne kontrolne točke. Policija u Kašmiru je objavila tri fotorobota osumnjičenih napadača kako bi pomogli u potjeri. The Resistance Front (TRF), ogranak zabranjene organizacije Laškar-e-Taiba (LeT), preuzela je odgovornost za napad, objavile su novine Greater Kashmir. LeT se smatra odgovornim za niz napada na Mumbai u studenom 2008.

Sjedište skupine u Pakistanu?

Smatra se da je sjedište skupine u Pakistanu, no tamo je također zabranjena. Pakistanski ministar obrane Khawaja Asif je na pakistanskoj televiziji nakon napada rekao da vlada njegove zemlje nema veze s napadom. Tim indijske savezne istražne agencije (NIA) je stigao u Pahalgam kako bi započeo istragu. NIA u Indiji djeluje kao središnja protuteroristička služba. Premijer Narendra Modi, koji je prekinuo svoj službeni posjet Saudijskoj Arabiji te se vratio u Indiju, najavio je da će počinitelji biti privedeni pravdi.

Pobunjeničke skupine u indijskom Kašmiru, koji je uglavnom muslimanski, bore se za nezavisnost od pretežito hinduističke Indije ili za sjedinjenje s Pakistanom. Kašmirska regija je podijeljena između dviju susjednih zemalja i Kine. Indija i Pakistan, nuklearne sile, već su vodile dva rata za kontrolu nad Kašmirskom dolinom. Indijski dio je 2019. podijeljen na dva takozvana savezna teritorija, Džamu i Kašmir te Ladak, kako bi ga se u većoj mjeri stavilo pod kontrolu središnje vlade u New Delhiju. Pakistan je ukidanje djelomične autonomije nazvao nezakonitim.

