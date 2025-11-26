Strano mlijeko preplavilo police: Evo kako uvozni lobi uništava hrvatsko mljekarstvo

U cijeloj Europskoj uniji smo službeno na samom dnu po pitanju mlijeka. Hrvatska ga uvozi najviše od svih ostalih zemalja.

Od 10 čaša mlijeka koje popijemo, tek je svaka četvrtka hrvatskih krava djelo. Pokrivamo tek 40% hrvatskih potreba i po tome smo najgori u EU.

Pijemo tako slovensko, mađarsko i poljsko mlijeko. Iz tih zemalja uvozimo najviše, a iz godine u godinu uvoz raste. Trend se nastavio i ove godine...

Uvoz uništava domaću proizvodnju

"Uvozni lobi je uvijek među najvećim problemima, ne samo u mljekarstvu već i u drugim sektorima", rekao je Matija Koren, voditelj u mini mljekari.

Pa se tako po 65 centi za litru u trgovačkim lancima može kupiti uvozno mlijeko čija je otkupna cijena 50 centi plus PDV. Jasno je da računice nema. Što znači da se radi o dampinškim cijenama odnosno viškovima izvana koji su duplo jeftiniji i uništavaju domaću proizvodnja.

"Mi smo u nekoliko navrata takve stvari prijavljivali, nažalost do sada nemamo konkretnih rezultata, ali ono što želimo svakako upozoravati na činjenicu da se pojavljuje mlijeko koje je uistinu je upitno kako može biti stavljeno na tržište po takvoj cijeni", kaže Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Domaći mljekari na koljenima

Mljekari traže i hitno ukidanje ograničenja cijena mlijeka jer potiče uvoz i uništenje domaćih proizvođača.

"Mislim da je 5 proizvoda uključeno u tu cijenu i naravno mi se moramo tome prilagoditi bez obzira na naš trošak same proizvodnje", rekla je Martina Krizmanić, voditeljica prodaje u mini mljekari.

Zbog svega pate domaći mljekari koji su ionako godinama na koljenima.

Prema procjenama Eurostata, Hrvatska je prošle godine proizvela oko 477 tisuća tona mlijeka, Slovenija 611 tisuća tona što je 30% više. Dok je Srbija prošle godine proizvela oko milijun i četiristo tisuća tona što je čak 190% više nego mi.

Potrebna je jasna strategija

No nije problem samo uvoz, država se strateški nije bavila mljekarstvom. Zastarjela proizvodnja, male otkupne cijene, premalo okrupnjene zemlje za veći broj muznih krava čiji se broj od ulaska u EU prepolovio.

"Nama je produktivnost narasla, ali još uvijek zaostaje za zemljama i Slovenijom, Mađarskom, Slovačkom. Češka ima gotovo duplo veću proizvodnost po kravi nego što je u Hrvatskoj", rekla je Zvjezdana Blažić, savjetnica za prehrambenu industriju.

Za preokret trendova potrebna je jasna strategija, inače će se novac baciti u vjetar - upozorava.

"Mi smo provodili pojedine mjere, ali uvijek je to bilo fragmentarno, nisu doneseni kvalitetni planovi", kaže Blažić.

Vlada planira nova ulaganja

U ministarstvu kažu da imaju još jedan plan. Do 2030. u sektor će uložiti oko 600 milijuna eura. Kažu neki učinci već se vide. Dio manjih farmera i OPG-a već je povećao proizvodnju, negativni trendovi su usporeni. Za dvije godine najavljuje se 6-8 tisuća novih krava.

"Veseli činjenica da kroz dva natječaja u prošloj i ovoj godini, naši poljoprivredni proizvođači, njih gotovo 900 su iskazali potrebu da žele povećati 10-20% proizvodnju na svojim farmama što će automatizmom povećati i broj mliječnih krava i proizvodnju mlijeka", kaže Tušek.

Zagorska mljekara koja raste na tržištu

U ovoj maloj zagorskoj mljekari uspjeli su u nemogućem - rasti na tržištu preplavljenom jeftinim uvozom. Mlijeko otkupljuju isključivo od domaćih stočara, a sireve, vrhnje, jogurte i maslac rade starinskim tehnikama.

"Nema nikakvih dodataka, ni aditiva ni konzervansa i to ljudi prepoznaju onda tu kvalitetu. I vraćaju se? Da. Ponosni smo jer već dugi niz godina poslujemo i ljudi prepoznaju to i vjerni su nam. Ljudima se sviđa taj neki domaći štih, ajmo reći", kaže Lucija Vrhovec, tehnologinja u proizvodnji mljekare.

Nažalost, iz godine u godinu domaćeg štiha sve je manje. Na sjeveru Hrvatske zatvorena je još jedna poznata mljekara. Koja je to po redu - već je teško pobrojati.