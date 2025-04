Hrvatska među najusamljenijima na svijetu: Neki našli bizarno rješenje za ljubav

Grčka, zemlja najboljih ugostitelja, tisuća otoka, najljepših plavih krovova, girosa, Zeusa i Afrodite. Zemlja tirkiznog mora, Olimpijskih igara, Sokrata, Platona i Aristotela. Ali jeste li znali da je Grčka i zemlja najusamljenijih ljudi na svijetu?

Danielle Rudić je Hrvatica u Ateni i kaže da Grčka ima vrlo primjetno starenje stanovništva.

"A posljedice velike ekonomske krize od prije 15-ak godina i dalje su prisutne. Mnogi mladi napustili su otoke i ruralna područja, naravno, tražeći poslove u većim gradovima ili inozemstvu i ostavili za sobom starije generacije koje su tradicionalno bile vrlo usko povezane s obitelji", navodi.

Zato ne čudi da su znanstvenici jednog američkog sveučilišta baš Grke svrstali na sam vrh liste usamljenih stanovnika. Slijede ih također gostoljubivi, topli i veseli Ciprani. Slovaci su treći, a onda nas je iznenadilo da su u top 5 još Amerikanci i Talijani.

Da zagrebački Talijan ne sjedi sam, došli smo mi. I Alessandra Albertinija pitali je li usamljen.

"Da, jako sam usamljen... Šalim se. Dobro je!", govori nam Alessandro.

Istraživanje je itekako iznenadilo i Alessandra.

Jer na vrhu popisa našle su se većinom zemlje koje slove kao vesele, tople i temperamentne. Kaže, nikad nije mislio da Talijani tako visoko kotiraju na ne baš sretnoj ljestvici. Ali podaci možda i imaju smisla ako pogledamo gradove u kojima ljudi puno rade, a malo se druže.

'Biti samac je u redu'

Alessandro kaže: "Talijani su jako srdačni, vole obitelj, vole biti s ljudima. Ali isto tako znam da neki gradovi, poput Milana imaju veliki postotak samaca, i ok - biti samac je u redu."

Hrvati se nisu našli na ovom friškom popisu najusamljenijih. Ali da su i naši ljudi često sami u svoja četiri zida, znamo od ranije.

Prema zadnje dostupnim podacima, svaki peti mladi Hrvat, odnosno svaka peta osoba od 16. do 24. godine, osjeća se usamljeno ili depresivno. A što znači samoća, u Hrvatskoj nažalost zna i svaka četvrta osoba starija od 60 godina.

Usamljenost šteti kao i cigarete

Neki tvrde da je usamljenost jednako štetna kao i 15 cigareta dnevno. A iako Hrvatska nije u ovom američkom istraživanju, prema nekim europskim studijama, ipak je među pet najusamljenijih zemalja u Europi.

Sonja iz Zagreba kaže da se usamljeno osjeća svo vrijeme, dok Ivan navodi da ima stabilnu životnu situaciju.

Ali problemi nisu samo to, nego i trendovi novog doba. Umjesto da se o problemima razgovara s obitelji, prijateljima ili pak stručnjacima - mladi o svojim problemima googlaju, pitaju umjetnu inteligenciju i uglavnom to drže u sebi. A svega toga, kaže struka, puno je više nakon pandemije.

Psihologinja Dajana Čopec objašnjava što stoji iza "veze" s umjetnom inteligencijom na početku priče.

Umjetna inteligencija je uvijek dostupna

"Usamljene osobe će se okretati umjetnoj inteligenciji iz više razloga. Zato što je uvijek dostupna, od 0 do 24 mogu se nekome obratiti. S druge strane, nema nikakvog rizika od neugodnih emocija. Ona je kreirana tako da nam udovolji i pokaže suosjećanje, i tu se mi lako zapravo zapletemo, jer ljudi dobiju taj neki dojam lažne sigurnosti. Da je umjetna inteligencija uvijek uz njih, ali ona ne može zamijeniti ljudski kontakt", kaže.

Zaplela se tako i Charlotte, koja je nakon 20 godina braka ostavila supruga zbog novog dečka — AI chatbota Lea. Iako je on samo softver, Charlotte je priznala da joj Leo pruža emocionalnu i seksualnu ispunjenost kakvu nikada do sad nije doživjela.

Baš o takvom problemu snimljeno je i puno filmova i serija. Jedan od najpoznatijih imali smo još 2013.

U filmu "Ona" Theodore ostvaruje romantičnu vezu sa Samanthom, naprednim AI sustavom kojem glas daje Scarlett Johansson.

A u Direktu ste upoznali i Aliciu, nizozemsku umjetnicu koja se udala za hologram.

Eksperiment za usamljene

Alicia se na ovako ludu ideju odlučila kako bi provela eksperiment i pronašla idealno rješenje za sve usamljene.

"Ovo je posebno vjenčanje, prvo takvo između čovjeka i meta-čovjeka", govorila je.

U Hrvatskoj tako što još nemamo. Nemamo ni ministra za usamljenost poput Velike Britanije.