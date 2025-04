Ljubavnica Blankinog supruga oduševila fanove sretnim vijestima: 'Važno nam je da si sretna s njim'

Belgijski novinar i suprug Blanke Vlašić (41), Ruben Van Gucht (38), u posljednjih je nekoliko mjeseci u središtu medijske pažnje zbog priznanja da prakticira otvoreni brak. Uz to, mediji su ga dulje vrijeme povezivali sa spisateljicom Charlotte van Looy zbog koje je navodno ostavio svoju prvu suprugu, a ona je nedavno otkrila da je s Rubenom u vezi gotovo šest godina. Dotad atraktivna plavuša i belgijski novinar nisu javno potvrdili svoj odnos kao ljubavni, no nerijetko su objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama na kojima su se činili uistinu bliski. Ovaj je put belgijska spisateljica objavila niz fotografija svojih bližnjih povodom proslave vlastitog rođendana te na nekima od njih pozira s Rubenom.

"32 godine i još uvijek improviziram — mudrost možda kasni, ali zahvalnost blista. Neizmjerno sam zahvalna svim dragim ljudima koji su uz mene dok se pravim da imam sve pod kontrolom", napisala je Charlotte.

"Važno nam je da si ti sretna s Rubenom i tim slatkim mališanom", "Prekrasne fotografije, nadam se da si sretna s Rubenom jer to zaslužuješ", "Opet predivne fotografije vas dvoje", pisali su pratitelji, vidno odušeljeni prizorom ljubavnog para.

Foto: Instagram/Screenshot Par je održavao odnos na dvije relacije: Belgija - Hrvatska. Često su se na Blankinim objavama na Instagram profilu mogle vidjeti fotografije bračnog para u društvu njihovog sina.

Podigla prašinu

Charlotte je nedavno putem društvenih mreža potvrdila glasine da su ona i Ruben u vezi. Naime, jedan od pratitelja napisao je ispod njihove zajedničke fotografije komentar: "Znaš da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?" Charlotte se nije ustručavala odgovoriti.

"Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine – doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku", napisala je. Njen je odgovor izazvao lavinu reakcija, no Blanka nije htjela javno izraziti svoje mišljenje.

''Nemam komentara'', više je puta ponovila Blanka kad smo je kontaktirali. Za razliku od nje, Ruben povremeno otkriva detalje njegova braka.

"Vodim jedan život u Belgiji, a drugi u Hrvatskoj i ne opterećujem se tradicionalnim shvaćanjem veze. Svatko živi kako mu odgovara. Ljudi se previše bave tuđim privatnim stvarima, ali ja objašnjenja dugujem isključivo onima koji su dio ovog odnosa. Oni su jedini kojima sve treba biti jasno. Blanka bi mogla reći da joj ovakav odnos ne odgovara, no to nikada nije učinila", rekao je Ruben ranije za De Morgen. Dodao je da je Blanka upoznata s njegovim partnericama, no ne i s detaljima njegovih odnosa.

Inače, Blanka i Ruben su ušli u bračne vode 2022. godine te imaju sina Monda.

