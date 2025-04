U jeku šuškanja o raspadu grupe, Thompson se oglasio: 'Ne gubi nadu'

Pjevač Marko Perković Thompson (58) priprema koncert života, u srpnju će pred pola milijuna ljudi nastupiti na zagrebačkom Hipodromu. No, samo nekoliko mjeseci prije nastupa, stigla je vijest koja je iznenadila mnoge: njegov bend više ne svira s njim.

Prvo je objavljeno da ga napušta dugogodišnji bubnjar Ivica Bilić, a kako je doznao tportal, na Hipodromu neće nastupati ni klavijaturist, gitarist i bas gitarist. Navodno je do prekida suradnje došlo još prije nekoliko mjeseci, i to putem poruka. Thompson je htio zadržati dio ekipe, no ostatak benda odlučio je otići iz solidarnosti.

Nakon što se vijest o raspadu benda proširila, Thompson se oglasio na Instagramu. Nije komentirao razlaz grupe, ali je najavio svoj nastup u Splitu 1. svibnja na koncertu "Split slavi, moli i voli".

"Još je tjedan dana ostalo do velikog duhovno-humanitarnog koncerta "Split slavi, moli i voli" na Gripama. "…Ti ne gubi nadu da će biti bolje, pruži ruke k nebu i kada si dolje…"Vidimo se!", poručio je.

Brojni pratitelji vesele se Thompsonovom nastupu.

"Sretno, čekamo te u Zagrebu, bio nam zdrav i živ", "Blago Splićanima, predivan koncert s Thompsonom", "Sretno svima", nizali su se komentari.

