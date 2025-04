Thompson u problemima: Nije samo bubnjar u pitanju, napustio ga cijeli bend

Oko pola milijuna ljudi prisustovat će glazbenom spektaklu Marka Perkovića Thompsona (58) na zagrebačkom Hipodromu, no čini se da se organizacija najprodavanijeg koncerta na svijetu ne odvija kako trebva. U četvrtak je odjeknula vijest da Thompsonov bend nakon 19 godina suradnje napušta bubnjar Ivica Bilić, ali osim njega slavnog glazbenika je napustio i ostatak benda. Prema saznanjima Tportala, na Hipodromu neće nastupati ni klavijaturist, gitarist i bas gitarist.

Šuška se da je do prekida suradnje došlo putem poruka prije nekoliko mjeseci te je domaći pjevač planirao zadržati dva člana benda, no ostatak je također odlučio otići iz solidarnosti.

Još uvijek se ne zna tko će svirati pred pola milijuna ljudi u srpnju.

Podjsetimo, bubnjar Ivica Bilić je u četvrtak navečer na društvenim mrežama obznanio vijest da odlazi. U centru pažnje se našao prije deset godina kada je gostovao u spotu “Don’t Know Who To Pray To Anymore” američkog rokera Rona “Bumblefoot” Thala.

Podsjetimo, Thompson je prodajom više od pola milijuna ulaznica za koncert na Hipodromu 5. srpnja srušio svjetski rekord po pitanju najprodavanijeg koncerta na svijetu.

