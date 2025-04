Šok pred Thompsonov koncert na Hipodromu: Ostaje bez jednog čovjeka

Dugoočekivani koncert Marka Perkovića Thompsona (58) bit će, sudeći po objavama, popraćen promjenama. Ivica Bilić, bubnjar pratećeg benda odlazi nakon dugih 19 godina rada sa spomenutim glazbenikom.

Bilić je i sam u četvrtak navečer obznanio ovu vijest na društvenim mrežama te tako potvrdio glasine. U centru pažnje se našao prije nekoliko kada je gostovao je u spotu “Don’t Know Who To Pray To Anymore” američkog rokera Rona “Bumblefoot” Thala.

Podsjetimo, koncert će se održati 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. Naime, za taj događaj je prodano više od pola milijuna ulaznica čime je Thompsonov koncert oborio svjetski rekord po pitanju najprodavanijeg koncerta u povijesti.

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić priznao je kako ni oni sami nisu očekivali toliko velik interes publike. Najavio je da će koncert trajati čak tri sata te da će Thompson uskoro objaviti nove pjesme, kao i dugoočekivani album, prvi nakon 12 godina. Album će sadržavati 12 pjesama, među kojima će biti i nekoliko ranije objavljenih singlova.

