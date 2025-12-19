Oblačan i tmuran vikend, a što nas čeka za Božić? Meteorologinja najavila promjenu

Prijepodne u Dalmaciji djelomice sunčano, sjevernije promjenjivo, povremeno uz još malo kiše, a koja kap je moguća i ponegdje u gorju. U kopnenim predjelima u početku magla i niski oblaci koji će se prema sredini dana stanjivati, bit će i sve vedrije. Puhat će slab, u gorju i na zapadu povremeno i umjeren južni i jugozapadni vjetar, a uz obalu slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura na kopnu od dva do sedam Celzijevih stupnjeva, a uz obalu između 10 i 14 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima dulja sunčana razdoblja, ali prema večeri opet magla. Vjetar slab, tek povremeno i umjeren južni i jugozapadni. Temperatura između devet i 12 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčana razdoblja, zatim navečer magla i niski oblaci. Bit će toplije, za doba godine prilično ugodno, uz temperaturu između devet i 11 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, slabo do umjereno jugo će prema večeri oslabjeti, a temperatura između 13 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo, bit će sunčanih razdoblja, još ponegdje i slabe kiše. Vjetar većinom slab, a temperatura u gorju između osam i 13, uz obalu i do 15 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Na kopnu još jedan oblačan i tmuran vikend, a sličan će biti i početak novog tjedna. Idućih dana dugotrajna, često i cjelodnevna magla i niski oblaci, ponegdje će biti i slabe rosulje, a uz sve će se temperatura naglo sniziti - u magli će jutarnja i dnevna biti vrlo slične. Pred Božić je moguća promjena s oborinama, ali to je još daleko pa će o tome biti više detalja idućih dana.

Na Jadranu za vikend djelomice ili pretežno sunčano, zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak pa bura, podno Velebita na udare i jaka, a temperatura će biti ugodna za doba godine. U novom tjednu okreće na jugo, a s južinom će postupno rasti naoblaka. Povremene kiše će ponegdje biti već u ponedjeljak, nešto izglednije utorak, a još češće u srijedu kada su na jugu mogući i pljuskovi s grmljavinom. Krajem utorka će na sjevernom dijelu zapuhati jaka bura, a u Dalmaciji i sredinom tjedna umjereno i jako jugo.