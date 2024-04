Tučnjave, zapaljeni kontejneri, uništeni gradski autobusi, demoliran Poljud - tako je sinoć bilo u Splitu. Sve što se huliganima našlo na putu je stradalo. Osmero policajaca je ozlijeđeno, jednom je opečena glava, a drugi je operiran. Uhićene su 54 osobe, a na Poljudu se više neće održavati utakmice.

Iz Splita se u RTL Direkt uključio legendarni novinar Edo Pezzi.

Gospodine Pezzi, što se to događa u Splitu?

"Događa se ono što se događalo nekada, reakcija navijača koja je mene ražalostila. Ja sam Hajdukovac, Splićanin, Hrvat i smeta me kad vani novine pišu loše o nama. Danas su me preko prijatelja tražili i bivši trener Hajduka, ljudi iz Francuske i puno zemalja. Ljudima ne ide u glavu i nikome nije drago što se to dogodilo".

'Mladima je došlo do grla'

Očito je da su navijači frustrirani. Je li to zato što nisu ušli u finale kupa ili što neće postati prvaci? Na koga su oni ljuti?

"Nataložilo se dosta toga. Često sam govorio o uzroku i posljedicama. Ovo što se događa je posljedica, i svi sad govorimo o posljedici koja je ružna. Kad čujem samo kako su stradali i policajci, mogla su i djeca, to nikome nije drago, pogotovo nama starijim Splićanima. Međutim postoji uzrok i treba ga riješiti da ne bi bilo posljedica. A uzrok je 19-godišnja prevara u Hajduku gdje svi koji dođu na vlast izmišljaju sve moguće razloge da bi opravdali svoj neuspjeh. Počelo je još tamo prije Brbića, za sve što se događalo loše Hajduku bili su krivi ili Savez ili suci, vrijeme, nevrijeme ili stadion, kazne, štošta, a nikako rad u Hajduku. A samo rad donosi rezultat.

Sad su ovi navijači bili tako napaljeni jer im se stalno govori da će Hajduk ove godine biti konačno prvak, da je najbolji. Imao je priliku s Lekom koji je smijenjen pod sumnjivim okolnostima. Ovim mladim ljudima je došlo do grla i iskalili su svoj bijes na krivi način. Sigurno postoje demokratske mjere i načini kako se to spriječi. Ali znate kako je to u ovom temperamentom, vrućem Splitu. Tako se nekada reagiralo kad su navijači vikali 'dolje uprava, dolje uprava'. Sada više ne viču 'dolje uprava' jer su oni uprava. Prema tome, situacija je vrlo jasna".

Nekad je baš to kako se voli Hajduk bilo nešto čemu se divi, tim muralima, pjesmama, predanosti, tim odlascima na utakmice s otoka brodom. Kako smo došli od takve ljubavi do ovakve mržnje gdje se demolira stadion i zapali pola grada?

"Draga Mojmira, s Hajdukom sam doživio tako lijepe dane da mi je žao ove mladosti sada u Splitu koja nikako da dočeka tako nešto slično. Hajduk je i u bivšoj zemlji, gdje god smo dolazili bio omiljen. Od Australije, Kanade, gdje nisam sve bio s Hajdukom. Danas se Hajduka više ne voli. Dapače, ne bih želio upotrijebiti jednu ružnu riječ, da ga neki mrze, i događa se jedna situacija koja nije zdrava. Hajduk puni stadione svima u državi, najviše svoj, a onda da se gleda nekim krivim očima. Za to sigurno postoji uzrok, koji sam već spomenuo. Kad noćas predsjednik Hajduka Jakobušić i Nikolicijus, i oni koji su njih stavili, nisu dali ostavku, onda se vidi da je vrag odnio šalu i teško da se može doći do pravog rješenja problema".

A je li se Torcida nakon ovoga trebala posudit pepelom i ispričati? Oni kao da pravdaju to što su jučer napravili.

"Gledam ovako. Jedno je Torcida, a drugo su huligani. Prekjučer sam slušao na radiju kako Torcida skuplja 125.000 eura za KBC Split i dječju bolnicu. To je prava Torcida i to su pravi navijači. Huligana imate svugdje, znate kako se Margaret Thatcher s njima obračunala. Oni povuku masu, djeca i adolescenti se lako uzbude i naprave ono što su sinoć napravili. Thatcher je rekla 'riješimo se huligana, gospodo u klubovima, inače ću vas pozatvarati, a stadione srušiti'. Izgleda malo groteskno, ali ustvari to je istina".

'Nitko od mene ne može više voljeti Hajduk'

Očito je da netko treba imati hrabrosti uvesti stroge kazne. Ako zna da će dobiti pet godina zatvora ako utrči na teren, ne bi nijedan jučer utrčao?

"Uvijek kažem, zašto se prave prekršaji u Hrvatskoj kad znaš da ćeš u Hrvatskoj proći nekažnjeno ili s malom kaznom. Čim uđeš u Austriju je 200, 300 ili 400.000 eura. Sigurno jedno mogu tvrditi, a to je bez volje države ovaj s problem neće riješiti. Budite uvjereni da ni vlasnik Hajduka, grad, to ne može riješiti bez mjera iz vrha".

I što ćemo sad, što treba učiniti nakon ovakvih zbivanja?

"Rekao bih najprije svim mladima i drugima da pročitaju fantastičnu izjavu igrača koji nije stekao neku slavu, zove se Tonči Kukoč i igra negdje vani. Napisao je karticu teksta toliko sočnu i toliko točnu da bi svi novinari, koji su nažalost pod čizmom Hajdukove vlasti, reagirali. Danas se događa da imamo novinare, kako je neki dan govorio novinar i književnik Ivica Ivanišević, s pomanjkanjem stručnosti, kritičnosti, kvalitete u novinarstvu. I moji prilozi, ako i prilozi mojih kolega, smo na meti. I nas se želi likvidirati pod svaku cijenu. Da vidite koja je to haranga, jer mi smetamo jer govorimo istinu. A bez istine nema novinarstva i ljubavi. Uvijek tvrdim da nitko od mene ne može više voljeti Hajduk. S njim sam proveo 60 i nešto godina, proputovao svijet i nisam spavao zbog njega, ali me srce boli kad naš grad i država dolazi na stup srama u Europi zbog ovakvog bezveznog incidenta gdje je Dinamo korektno pobijedio dva puta Hajduk. Bože moj, to je sport. Dinamo je bio bolji".

I samo za kraj, prvo ste rekli da ne dolazi u obzir da gostujete u Direktu, a onda ste se kasnije popodne predomislili. Zašto?

"Prvo znate, čeka me jedna prilično zahtjevna operacija i nisam ni za što. Ali onda sam promislio, pa kako ću ja moju Kaštelanku Mojmiru odbiti? Pa sam došao, a misleći pritom i nešto drugo, da je to moja dužnost. Kazati ono što mislim jer bez različitih mišljenja nema ni demokracije u postupcima. Moraju ljudi znati da postoji nešto što je iznad svega, a to je poštenje jednog grada i ugled grada koji se ne može tek tako ukaljati. To je nešto što me boli".