Trumpovo 'divljanje' donijelo kraj hrvatskoj IT bajci? Petric: 'Naše tvrtke su donekle u problemu'

Kakve posljedice divljanje Donalda Trumpa ima na nas, je li kraj hrvatskoj IT bajci: nitko ne zna bolje nego izvršni urednik Buga, Dragan Petric.

Sjećaš se Petric, nije prošlo ni 4 mjeseca kad si se javljao iz Las Vegasa, pričao kako se tech i Trump vole: jer je on pro tech, pro kripto, ali izgleda da ljubav nije dugo trajala.

"Da, trajala je do par dana nakon inauguracije kada je on počeo divljati. Takav izraz kompletna IT industrija sada koristi. Divljati je počeo, zapravo, s tarifama, s carinama. Posljedice toga sada osjete upravo tehnološke kompanije i to big tech kompanije koje su dionička društva, a dionice su strahovito brzo počele padati. Okej, znali smo i da će se brzo početi oporavljati, ali je to ipak donijelo jednu ogromnu nervozu koja traje i danas", rekao je Petric.

Economist danas piše big tech ima big trump problem. Kakvu štetu radi Trump radi?

"Pa upravo tu reputacijsku štetu. Danas je tvrtkama iz drugih zemalja neizvjesno poslovati s Amerikancima. Pogotovo s tehnološkim kompanijama jer ne znaju što će biti sutra. Mogu li biti klijenti? Mogu li prodavati? Mogu li od njih kupovati? Hoće li im platiti? Ne zna se. Jedan dan je ovako, drugi onako. To daje jednu veliku nestabilnost, pogotovo u IT-u", ukazao je Petric.

Znači li to da su i Hrvatske tvrtke u problemima?

"Donekle jesu, pogotovo one koje su u problemima od prije jer su se oslanjale na tu jednu 'košaru s američkim jajima'. Dakle, imali smo taj problem hrvatskom IT-a koji ovisi o Americi, a kroz posljednjih godinu/dvije se manifestirao kroz određenu stagnaciju takvih kompanija, a sad je to samo došlo do izražaja", rekao je Petric.

Par godina je IT tržište u Hrvatskoj cvjetalo. Programeri su imali dobre plaće, često mijenjali poslove, bili su traženi. U zadnje vrijeme se kod nas puno piše o krizi, o firmama koje propadaju i rasprodaju svoju imovinu, dijele otkaze.. Je li stvarno tako loše?

"Srećom nije. To je nekoliko tvrtki koje su isplivale u medijima. Ako gledamo IT sektor u Hrvatskoj u cjelini, on je ove godine, po novim podacima, i dalje rastao u odnosu na prošlu godinu i to po bilo kojem kriteriju; po količini zarade, izvoza, broju zaposlenika. Možemo pričati o manje strmom rastu nego prije pa to nazvati nekakvom stagnacijom, ali te priče da smo u nekakvoj krizi su debelo, debelo pretjerane", rekao je Petric.

Znači malo su pretjerane one dramatične izjave 'što će raditi naša djeca koju smo tjerali na STEM, gdje će naći posao'?

"Suludo bi bilo reći da netko tko studira FER ili znanosti koje su vezane za razvoj tehnologije neće naći posao. Činjenica je da se juniori traže manje nego prije, ali je i koncept pronalaska posla danas malo drugačiji. Tražimo one ljude koji su se već infiltrirali u zajednicu. Dakle, studente, mlade ljude koji idu na meet-upe, konferencije, koji su već upoznali ljude iz te industrije. Takvi će sigurno naći posao", rekao je Petric.

Znači posao se traži već na fakultetu?

"Tako je. Oni koji su proaktivni već na fakultetu, poznaju scenu i znaju tko su dobri poslodavci, a koji su možda lošiji ili nisu u dobroj perspektivi. IT scena se u Hrvatskoj vrlo dinamično mijenja i sad su već isplivala neka nova imena koja čine čuda", rekao je Petric.

Možemo li reći da je Trump Americi donio probleme, ali Hrvatskoj možda nove mogućnosti?

"Tako je, Hrvatskoj je otvorio neka vrata. Evo primjer. Defence sektor unutar Techa je vrlo unosna, vrlo jaka niša. U Hrvatskoj imamo nekoliko kompanija koje se bave upravo time. Za mjesec dana ćemo imati najveću tehnološku konferenciju u Hrvatskoj gdje će mladi koji se žele zaposliti moći upoznati tvrtke za koje niti ne znaju, a koje traže jako puno ljudi", rekao je Petric.

Dakle, nije nužno ovisiti o Amerikancima? Trump nam je možda otvorila vrata u nekom drugom smjeru, na primjer vojna industrija?

"Ne samo vojna industrija, nego i neka nova tržišta, tipa Bliski istok, negdje gdje prije nismo poslovali jer nam se činilo da nismo kulturološki bliski s tim sredinama. Danas, silom prilika, poslujemo i na takvim tržištima i otvaraju se goleme prilike i na drugim tržištima, drugim nišama", rekao je Petric.

Najzanimljivija stvar koju sam pročitala danas: od svih tech kompanija od Trumpa je najviše profitirao TikTok.

"Da, to je malo paradoksalno da će kineska kompanija imati najviše koristi. Imat će posljedično velike koristi jer joj je veliku popularizaciju Trump dao izvan Amerike koja je bila number one tržište za TikTok", zaključio je Petric.