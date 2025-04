Mjesec dana do IT konferencije - Hrvatski otok postaje epicentar inovacija, znanja i povezivanja

Četvrto izdanje konferencije Unlock Rab, koje se održava od 27. do 29. svibnja 2025., ponovno u fokus stavlja otok Rab kao epicentar inovacija, znanja i povezivanja!

Očekuje na tri dana odličnog druženja i dva dana vrhunskih predavanja, stručnih rasprava i inspirativnih susreta u nezaboravnom mediteranskom ambijentu. Konferencija Unlock Rab će na taj način potvrditi svoj status nezaobilaznog mjesta za sve profesionalce i entuzijaste iz svijeta digitalnog marketinga i informacijskih tehnologija.

Ovog proljeća očekuju nas najnoviji trendovi u digitalnoj transformaciji, menadžmentu, razvoju sadržaja i umjetnoj inteligenciji — kroz predavanja, panel diskusije i stručne intervjue s vodećim imenima industrije.

Među tim govornicima na konferenciji ističe se Tomislav Car, suosnivač Infinuma i CEO Productivea, koji će podijeliti svoje uvide u razvoj tehnoloških tvrtki i strategije osvajanja međunarodnih tržišta. Kroz razgovor s poznatim novinarom Petrom Štefanićem, otkrit će ključne izazove širenja na američko tržište, kao i strategije inovacija koje podupiru dugoročnu održivost i rast poduzeća.

Svoja iskustva i analize podijelit će i Siniša Krajnović, partner u McKinsey & Company te priznati stručnjak s bogatim iskustvom u tehnološkom menadžmentu i razvoju poslovanja. Govorit će o utjecaju inovacija na gospodarski suverenitet država i važnosti ulaganja u istraživanje i razvoj za budućnost Europe.

No, Unlock Rab nije samo mjesto razmjene znanja – već i platforma za povezivanje. Trećeg dana konferencije, uz pokroviteljstvo Sveučilišta u Puli, organizira se "Kava s poduzetnicima" – jedinstvena prilika za neformalno druženje između akademske zajednice i poslovnog sektora u prekrasnom parku iznad Trga sv. Kristofora.

Za one koji žele aktivno započeti dan, drugog jutra konferencije organiziran je ranojutarnji trening uz more, pod vodstvom Jane Trapp iz fitness centra "Sport Life Rab", uz podršku Gym Beama. Okupljanje počinje u 7:00 na recepciji Hotela Imperial, a trening traje do 8:00 sati.

Unlock Rab 2025. spaja vrhunski sadržaj, vodeće stručnjake i jedinstvenu lokaciju u događaj koji se ne propušta. Još ima vremena da se prijavite i kupite svoju ulaznicu za ovu vrhunsku IT konferenciju jer tehnološka budućnost počinje na otoku Rabu.

Vidimo se na Rabu – mjestu gdje se kreira budućnost!

