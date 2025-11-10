Gabrijela Žalac uskoro u Remetincu, doznajemo što je čeka iza rešetaka: 'Uvijek bude dobacivanja'

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac do ponoći se mora javiti na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne u zagrebačkom Remetincu. Ona se do večernjih sati još nije pojavila u zatvoru, što nije neuobičajeno jer ima zakonsko pravo javiti se u bilo kojem trenutku do 24 sata, a taj se dan računa kao prvi dan kazne.

Žalac će prvu fazu kazne provesti u Centru za dijagnostiku u Remetincu, gdje se obavlja procjena svakog novog zatvorenika. Riječ je o odjelu u kojem su muškarci i žene strogo odvojeni, a ženski dio nalazi se na drugom katu.

“Gabrijela Žalac neće cijelu kaznu služiti u Remetincu. Nakon otprilike 30 dana, kad stručni tim završi procjenu, bit će premještena u Kaznionicu u Požegi, gdje se nalaze sve osuđene žene u Hrvatskoj”, izvijestila je s mjesta događaja Ivana Ivanda Rožić.

Isti režim kao i ostali zatvorenici

U Remetincu bivša ministrica neće imati poseban tretman. Proći će isti režim kao i svi ostali zatvorenici – od jutarnje rutine, higijene i posjeta, do odnosa s pravosudnim policajcima. Jedina razlika bit će svakodnevni kontakti sa stručnim timom koji čine psiholozi, sociolozi i socijalni radnici.

Žalac je osuđena na dvije godine zatvora, a u tijeku je i postupak koji se odnosi na dodatnu kaznu od sedam mjeseci. Ako zatraži objedinjavanje, sud će joj odrediti jedinstvenu kaznu. Nakon što odsluži polovicu kazne, imat će pravo podnijeti zahtjev za uvjetni otpust, iako se takvi zahtjevi rijetko odobravaju prije nego što prođe dvije trećine kazne.

Kaznionica u Požegi u potpunosti je obnovljena i ima moderne prostore i sobe. Ondje će Žalac, kao i ostale zatvorenice, imati pravo na osnovne osobne predmete – do tri knjige, bilježnicu i tri obiteljske fotografije.

Krešo: Poznate osobe uvijek traže dodatni oprez

O dolasku bivše ministrice u zatvor govorio je i Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije: “Kada u zatvor dođe medijski eksponirana osoba, to uvijek zahtijeva dodatni angažman. Sustav je već preopterećen, ali pravosudna policija mora osigurati da zatvorenik, bio on poznat ili ne, svoje dane provede u miru i sigurnosti,” izjavio je Krešo.

Na pitanje hoće li Žalac imati poseban tretman, Krešo odgovara: “Pravosudna policija vodi računa o sigurnosti svih. U nekim slučajevima osoba može biti sama u ćeliji, ako postoji rizik od pritisaka ili neugodnosti. Naš je posao spriječiti bilo kakve incidente.”

Prema riječima pravosudnih službenika, prvi dani u zatvoru uvijek su najteži – i za nove zatvorenike i za osoblje. “Uvijek bude dobacivanja, komentara, ali to je sastavni dio sustava. Zbog toga se pojačano provode mjere nadzora, posebno kad je riječ o poznatim osobama,” dodao je Krešo.