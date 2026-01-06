Kazne i do 66.000 eura! Ne ide sve glatko s Fiskalizacijom 2.0: 'Ima raznih problema'

S prvim danom nove godine u Hrvatskoj je službeno započela Fiskalizacija 2.0 – prošireni sustav nadzora i razmjene ulaznih i izlaznih računa u stvarnom vremenu. U samo prvih pet dana na novi digitalni sustav prešlo je više od 90 posto tvrtki, obrta, udruga, zaklada i OPG-ova. Ipak, ne ide sve tako glatko

Kako bi svi računi nesmetano stizali do Porezne uprave, sustav tehnički podupiru 33 informatička posrednika. Opterećenje je, kažu, veliko – dnevno zaprimaju i više od pet tisuća poziva korisnika.

„Korisnici traže i s pravom očekuju pravodobne i brze informacije. Očekujemo da će broj poziva već idući tjedan rasti i do 10 tisuća dnevno“, rekao je Marko Emer, direktor jedne od tvrtki – posrednika za Fiskalizaciju 2.0.

Osim telefonskih upita, mnogi poduzetnici pomoć traže i dolaskom u institucije. Kažu kako je početak obilježen brojnim nedoumicama. „Puno pitanja, puno nejasnoća, ne ide sve baš kako treba. Ima raznih problema sa slanjem i primanjem računa, kao i s aplikacijama“, ističe Jasmina Ljubišić, voditeljica financija u tvrtki za prodaju oružja i streljiva.

Emer objašnjava da je razlika između papirnatih i elektroničkih računa velika. „Papir trpi sve, a e-račun ne trpi sve. Postoje stroge validacije – ako je krivo upisana poslovna jedinica ili KPD šifra, račun neće proći. Korisnici se s tim susreću prvi put i zato imaju stotine pitanja.“

FINA i Porezna uprava rade punom parom

Povećan broj upita bilježi i FINA, gdje se, kako navode, trenutačno rješavaju pojedinačni slučajevi korisnika. „Radi se o individualnom rješavanju konkretnih situacija. To ne znači da se fiskalizacija ne provodi – računi se šalju i primaju u velikom broju od 1. siječnja“, kaže Andreja Kajtaz, direktorica Sektora digitalnih rješenja u FINA-i.

Već pet dana Porezna uprava u stvarnom vremenu prati tko što nabavlja, od koga, po kojoj cijeni kupuje i po kojoj cijeni prodaje proizvode. „Imamo svakodnevne statusne sastanke, ponekad i više puta dnevno. Za sada nije bilo ozbiljnijih problema, a sve poteškoće rješavamo u suradnji s korisnicima i informatičkim posrednicima“, rekao je ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.

Da se problemi postupno otklanjaju, potvrđuju i iz Hrvatske obrtničke komore. „Imali smo poteškoće s prijavom promjena poslovnih prostora, no Porezna uprava je to brzo riješila. Trenutačno su najveći izazovi u komunikaciji između različitih informatičkih posrednika – dogodi se da jedan pošalje e-račun, a drugi ga ne zaprimi ili zaprimi s odstupanjima“, pojasnila je Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa HOK-a.

Do sada zaprimljeno više od 323 tisuće e-računa

Na novi sustav mora prijeći gotovo 320 tisuća poslovnih subjekata, a već sada to je učinilo više od 90 posto njih.

„Do sada smo zaprimili 323 tisuće e-računa. S obzirom na blagdane i neradne dane, vrlo smo zadovoljni tim brojkama“, istaknuo je Kutleša.

Za one koji se ne budu pridržavali pravila Fiskalizacije 2.0 predviđene su novčane kazne u rasponu od 2.500 do čak 66.000 eura.