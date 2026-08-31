Slavoncima prekipjelo, izviždali HDZ-ovog načelnika: 'Samo je nama skuplje 400 posto!'

U općini Andrijaševci u Vukovarsko-srijemskoj županiji održan je prosvjed mještana zbog znatnog poskupljenja usluge odvoza komunalnog otpada. Zvižducima i transparentima s natpisima 'Potrubi za 400 posto' i 'Dosta je', prosvjednici su izrazili nezadovoljstvo poskupljenjem usluge odvoza komunalnog otpada.

„Bilo od 6 do 8 eura, a sada za jednu kantu 18 eura i pol.“ kaže Renata Vukosavić. „Plaćao sam za dvije kante 10 eura i nešto, malo sitno, ajmo reći, poslije toga od šestog mjeseca dobivam račun na 32 eura.“ kaže Darko Rapčan.

„Da je to otišlo 2-3 eura pa u redu, otišlo je i gorivo gore i sve, ja bih prihvatio, ali ovo je stvarno, ovo ne mogu prihvatiti, makar išao na sud, bilo kuda, neću.“ kaže Zvonko Živković.

Računi su veći nakon nove koncesije za odvoz komunalnog otpada i novog načina obračuna, a nezadovoljni mještani kažu kako više ne plaćaju 2 eurocenta po litri otpada, nego 11.

„Nije normalno da jedino općina Andrijaševci u cijeloj Hrvatskoj ima poskupljenje od 400 posto i da nitko za to se ne udostoji javno obrazložiti i reći, objasniti svojim mještanima zbog čega je to došlo.“ kaže Krešimir Markobašić, organizator prosvjeda.

Zbog toga su se okupili pred zgradom Općine i skandiranjem - "Ante, javi se", pozvali načelnika. Kada je izašao pred prosvjednike, dočekan je negodovanjem.

Bura nezadovoljstva

„Mi nismo vampiri, mi nismo seljaci koji su došli vilama, koji su došli na hu bu. Zašto smo jedini mi u Hrvatskoj imali ovakve uvjete ugovora i ovakvo poskupljenje i tko će odgovarati?“ kaže Krešimir Markobašić.

„Uvjeti javnog natječaja bili su na općinskom vijeću i sastavni dio općinskog vijeća koji je trenutno na snazi je donio uvjete natječaja, nakon toga pristupilo se objavi koncesije na koju se javio jedini ponuditelj tvrtka Nevkoš iz Vinkovaca sa cijenama koje su trenutno na snazi.“ kaže Ante Rajković, načelnik Općine Andrijaševci.

Načelnik je kazao i kako je prije nekoliko dana na općinskom vijeću donesena odluka o sporazumnom raskidu koncesijskog ugovora pa slijedi novi natječaj, no ispraćen je zvižducima.

Prosvjednici poručuju da su zbog sumnje u nezakonitosti podnijeli prijave nadležnim institucijama. „Nezakonita koncesija, nezakonit natječaj, znači da su i nezakoniti računi.“ kaže Zdenko Hodak.

„U startu sve je krivo napravljeno, smatramo da ove cijene ne važe.“ kaže Ivan Mujan.

Čelnici koncesionara za prikupljanje otpada danas nisu stali pred kameru, no na naš upit kazali su kako su sukladno uvjetima natječaja napravili ponudu i dobili posao, ali da su spremni prihvatiti i sporazumni raskid ugovora.