Uznemireni mještani u strahu: Raskopane ceste i kanalizacija uz samu plažu

Danas, kada se otvara veliki mjesni hotel u Petrčanima kraj Zadra mještani smatraju početkom predsezone, ali predsezonskim gostima u svojim apartmanima se ne raduju jer radovi na izgradnji kanalizacije uz samu plažu su tek krenuli.

Brinu ih raskopane ceste i dijelovi plaže koji će - tvrde - polaganjem kanalizacije i uređenjem buduće šetnice biti devastirani.

'Susjedi se ne usude primati rezervacije'

Nekada su laste bile prvi vjesnici proljeća, a već drugu godinu za redom u Petrčanima su to bageri. Mještani, koji su i lani prosvjedovali zbog radova u sezoni, ponovno su zabrinuti.

"Cijelu jesen i početak godine radovi se nisu izvodili, u pravilu su stajali bageri ili ih nije ni bilo. Mi koji imamo kuće i apartmane koje rentamo, mi već imamo bookinge, neki su već popunili sezonu, a neki od susjeda se ne usude otvoriti datume i primati rezervacije jer nisu sigurni ako nemaju plaže, što mogu ponuditi gostima", kaže Lidija Zečić.

Bageri bi trebali prokopati trasu široku pet metara, ispod koje će se postaviti cjevovod i urediti plaža. No način na koji je ranije uređen dio obale, s podignutim zidom i nasutim šljunkom, pokazao se lošim rješenjem, smatraju mještani. Nakon zime ondje je ostalo samo krupno i oštro kamenje.

'Po meni je ovo ekološka katastrofa'

"Nabaca se šljunka, kamenčića ovoga i onoga, dođe prvo jače jugo i to potaraca toliko da imamo sada po cijeloj vali tamo prema Piniji te kamenčiće. Ovo je prije svega nesigurno za dicu, za starce, bit će tu svega i svačega, a krajnje neupotrebljivo prije svega", pokazuje mještanin Boris Stanišić dio plaže po kojemu je sada teško i hodati.

U građevinskoj dozvoli, poručuju mještani, stoji kako bi se nakon radova sve trebalo vratiti u prvobitno stanje, ali svjesni su da to neće biti moguće na cijeloj trasi. Uklanjat će se i desetljetni borovi.

"Da bi uživali u ovom divnom mjestu, potreban je hlad. Po meni je ovo ekološka katastrofa da se ta količina borova – mora proći cijev, jasno mi je - ali, da se to na taj način devastira bez plana i da uopće nema nikakve informacije što će se raditi, da li će se pošumljavati", smatra Ivana Bulat i napominje kako su borovi na plaži poznata vizura njihovog mjesta, ali ujedno prave i prijeko potreban hlad bez kojeg je teško boraviti na plaži.

Tribina za mještane

Iz zadarskog Vodovoda, koji je nositelj projekta aglomeracije, poručuju kako se obalni zid na pojedinim dijelovima mora podizati kako bi se zaštitilo buduću trasu cjevovoda.

"Dosta ima grota i kamenja i jednostavno tu se ne može postaviti cijev. Doć će do nekih izmjena, ne izmjena što se tiče samog projekta, nego tehnologije izvođenja jer ako se to ne promijeni, cijevi će isplivat kad dođe južina, cijevi će poplivat. Šahte koje su predviđene će propast", objašnjava direktor Vodovoda Zadar Tomislav Matek.

Iz Vodovoda dodaju da sve što nije obuhvaćeno glavnim projektom da će tek ići u projektiranje, a Grad treba odlučiti čime će se prekriti plažna površina.

"Postoje neki detalji koje je potrebno dodatno definirati i to će se napraviti u narednim tjednima na koordinacijama. Ono što ćemo još napraviti je da ćemo organizirati tribinu u MO Petrčane na kojoj ćemo predstaviti sve ono što je važno za ljude iz Petrčana", poručuje zamjenik gradonačelnik Zadra Ante Ćurković (HDZ) i dodaje da će se s mještanima konzultirati i oko potebe sadnje nove hortikulture.

Aglomeracija na trasi Kožino-Petrčane vrijedna više od 25 milijuna eura trebala bi biti potpuno završena za godinu i pol, ali s izvođačem je dogovoreno da radovi staju od 15. lipnja do 15. rujna.