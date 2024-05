Kroničan je manjak stanova u Hrvatskoj, posebno u Zagrebu, pa su se najmodavci snašli kako do veće i brže zarade. Stanove i kuće iznajmljuju po krevetu.

Od najma jedne kuće od 200 kvadrata na zagrebačkoj Trešnjevci, vlasnik u mjesec dana zaradi 3300 eura jer je od veljače to dom tridesetorice stranih radnika građevinara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve više obitelji se iseljava iz svojih domova, odlaze pod najam kako bi iznajmili svoju nekretninu stranim radnicima zato što znaju da mogu dobiti dosta veći iznos od onog što zarađuju i koliko bi plaćali najam", kaže nam Amra Salihćehajić, agentica za nekretnine.

Fotografije kuće iz oglasnika potpuno su drugačiji od situacije koju smo zatekli na terenu. Da bi se kuća prilagodila novim stanarima, dnevni je boravak postao spavaonica za 12-oricu stranih radnika. Na katu je kupaonica i tri sobe s devet kreveta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kuća je u potpunosti u kaosu, strani radnici nisu htjeli dodatno platiti čistačicu što je vlasnik preporučio. Nakon njihova izlaska, kuća će se u potpunosti morati renovirati, čak je i namještaj polomljen", ističe Amra Salihćehajić, agentica za nekretnine.

Smještaj stranih radnika trebao bi se regulirati izmjenama Zakona o strancima - 44 četvorna metra za šest radnika. Time ovakav najam ne bi bio moguć jer za 30 radnika nedostaje 88 kvadrata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 2023. izdano je oko 173 tisuće dozvola za boravak i rad radnicima iz trećih zemalja. U pet godina, cijene najma veće su 60 posto, a veliki priljev stranih radnika - razlog je zašto stanova za dugoročni najam na tržištu gotovo i nema.

"Nažalost, takva je situacija i to je naša realnost. Ljudi gledaju na koji način da dođu do neke lake zarade. Ako gledamo to je privatno vlasništvo ni država sada nema instrument kojim bi mogla utjecati na to i eventualno promijeniti", kaže vlasnik agencije za nekretnine Filip Brkan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A promjene su nužne jer uspoređuje li se prosječna plaća u veljači od 1248 eura i najam dvosobnog stana od 56 kvadrata u zagrebačkom Španskom, za 850 eura - zaključak je jasan, a to je da je najam nedostižan za mnoge, a posebice mlade.

U oglasnicima se za 300 ili 400 eura eventualno mogu naći garsonijere, stanovi koji se iznajmljuju radnicima ili apartmani za dnevni najam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Problem je što državna ili gradska tijela trebaju osigurati adekvatan smještaj određenim skupinama građana, između ostalog, i studentima", napominje agentica za nekretnine Martina Naletilić.

U suprotnom, priuštivo stanovanje bit će još veći problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako se nastavi ovakva dinamika na tržištu da imamo veliki priljev stranih radnika, što znači da imamo veliku potražnju bilo kuća ili stanova, onda možemo očekivati ubrzan rast cijena", zaključuje Brkan.

Pogotovo kad se zna koliko je teško do vlastite nekretnine. Prosječna cijena kvadrata novogradnje u Hrvatskoj iznosi 2300 eura, što je najviša cijena u povijesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Putnici u Rijeci gube živce i traže krivce: 'Mogu očekivati daljnji raspad sistema'