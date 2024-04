Ponašanje prema stranim radnicima u Hrvatskoj sve je gore, što otkriva i izvješća pučke pravobraniteljice. Reniel je u Hrvatsku došao u rujnu u grupi od 15-ak Filipinaca. Radi u kuhinji kao pomoćni radnik i privikava se na hrvatsku kuhinju.

“Zapravo je ova zemlja veoma lijepa. Veoma je mirno, posebno na cestama. I ljudi su vrlo dragi. Nikada nisam doživio diskriminaciju, otkad sam došao ovdje u Hrvatsku. To je dobro, moje osobno iskustvo je dobro”, rekao je Reniel de Rama, radnik iz Filipina.

No, ako sudimo prema izvješću pučke pravobraniteljice - Reniel ima sreće jer strani radnici u Hrvatskoj se susreću sa svakakvim gadostima. A neki od oglasa su sljedeći: Evo nekih oglasa: “Poslodavac će dobiti dobar talent po manjoj cijeni”, “Moji unajmljivači su kvalitetnija publika… imate Indijce koji jedu rukama i one koji se koriste noževima i vilicama. Kod mene su ovi drugi, to su ljudi višeg ranga”, “Azijati? Pa njih desetak natrpamo u sobu, cijena je 200 eura!”, “Zaboravite na problem s radnom snagom i zaposlite strane radnike za samo 39€! Stvarna cijena je 238€. Kupon se može iskoristiti do 28. 2. 2024.”

Trgovina robljem

“To je trgovina robljem. To je nešto što stvarno, stvarno bi institucije trebale reagirati na takvo što, da odu pogledati tko je to oglasio, provesti istragu u najmanju ruku. Kako se netko usudi nuditi ljude kao stoku na placu? To je nešto nevjerojatno”, kaže Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata.

Ne znaju da je plaća u bruto iznosu jer ugovore potpisuju na hrvatskom jeziku, koristeći aplikacije za prevođenje, ne daju im odmor, plaćaju ih na ruke. A Evo što još stoji u izvješću: “Bangladešanin uplatio 6300 € poslodavcu za dozvolu za boravak i rad, no ona im nije osigurana, a poslodavac se prestao javljati”, “Uzbekistanac se ozlijedio na radu, nije mu pružena prva pomoć niti je ozljeda prijavljena HZZO-u. Zbog prijetnji je napustio radno mjesto”, “Indijcu nisu htjeli isplatiti plaću dok ne preda putovnicu”.

Da bi spriječili ovakva ponašanja iz Ministarstva rada najavljuju uvođenje crne liste poslodavaca kojima neće biti dopušteno zapošljavanje stranih radnika na šest godina, a već sada naplaćuju velike kazne za neprijavljeni rad.

“Gdje je za neprijavljivanje radnika na obvezna osiguranja, kazne se već plaćaju prvi puta 2600 eura, a drugi put više od 6000 eura po radniku. I moram vam reći da je već u prva 3 mjeseca ove godine DIRH naplatio 700 tisuća eura takvih kazni”. Kaže Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada.

Sve češći napadi

Kako se ponašamo prema stranim radnicima, vidi se neprestano. Napadi i pljačke na radnike koji stižu u Hrvatsku sve su češći. Sjetite se i rasističkih ispada za nepalsku novu godinu, kao i glavnog karnevalskog krivca u Čavlima. Početkom godine vidjeli smo i državni stan od 180 četvorni metara koji koriste 32 osobe. Baš je jučer osvanuo oglas za kuću od 200 kvadrata za 40 radnika. 3 kupaonice i 6 soba, taman!

“Imali smo jednu grupu Nepalaca prije mjesec dana, koji nisu dobili plaće, ali se na kraju nisu odlučili za organiziranje, jednostavno iz straha da bi poslali neku negativnu poruku, da ih drugi negativni poslodavci ne bi htjeli zaposliti. Imali smo i slučaj jednog radnika iz Egipta koji je prevaren od poslodavca, kojega mi pokušavamo zvati, ali poslodavac je nestao!”, dodaje Iveković.

Iz Novog sindikata procjenjuju da oko 10 tisuća stranih radnika u Hrvatskoj prolazi kroz neka od ovih odvratnih iskustava. Zamislite to, da ste 5 ili 10 tisuća kilometara udaljeni od kuće, da ste platili 10 tisuća eura samo da dođete raditi u Hrvatsku, najteže fizičke poslove, i da vas onda prodaju uz kuponski popust. Ili ne pruže liječničku pomoć kada se ozlijedite na radu. Ili na kraju - ne isplate ni plaću.