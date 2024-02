Potpredsjednik Vlade Branko Bačić u ponedjeljak je izjavio da ne vidi razlog zbog kojeg bi se radila nova sigurnosna provjera novog državnog odvjetnika Ivana Turudića dodavši kako smatra da se za takvog pravosudnog dužnosnika obavlja iznimno stroga i dubinska procjena.

Odgovarajući na pitanja novinara u Krapini, Bačić je istaknuo da su za Ivana Turudića u zadnjih 15 godina rađene tri sigurnosne provjere.

„Još 2009. godine rađena je sigurnosna procjena koju je prošao i nakon toga je obnašao dužnost županijskog suca i predsjednika Županijskog suda u Gradu Zagrebu. Nadalje, 2014. godine je također rađena sigurnosna procjena i kao što znate tada je ravnatelj SOA-e bio sadašnji predsjednik Savjeta za nacionalnu sigurnost i prošao je i tu procjenu”, rekao je Bačić.

Dodao je da je treća procjena rađena kada je Turudić već bio sudac u USKOK-u i sudac Visokog kaznenog suda.

„I tu je procjenu prošao i nikada u tom postupku ni na koji način nije bila dvojba o postavljanju kriterija koje treba sudac Županijskog suda ili Visokog kaznenog suda za obnašanje te dužnosti. Svejedno, kao što je to već nekoliko puta komunicirao predsjednik Vlade, on je prije donošenja odluke tražio rezime od Sigurnosne obavještajne agencije da mu za kandidata Ivana Turudića napravi rezime na temelju svih do sada obavljenih procjena”, kazao je Bačić.

Podsjetio je da je procjena bila pozitivna, čime su stečeni uvjeti da se Turudića predloži za glavnog državnog odvjetnika, nakon čega je se o tome raspravljalo u Hrvatskom saboru.

„U ovome trenutku ne vidimo koji bi bio razlog da bi se morala provoditi nova sigurnosna procjena. Ako je bilo tko u sustavu Nacionalne sigurnosti imao saznanja koja bi upućivala na to da se gospodin Turudić nije u svom ponašanju, postupanju, radu kao sudac, predsjednik Županijskog suda ili sudac Visokog kaznenog suda ili kao uskočki sudac, nije ponašao sukladno kodeksu kojeg moraju ispunjavati hrvatski suci, bio je, u trenutku kada se tražio rezime svih njegovih sigurnosnih procjena, dužan o tome obavijestiti Vladu”, izjavio je Bačić dodajući da to nije napravio nitko.

Na primjedbu novinara da je Turudić dao privolu da se napravi ozbiljnija procjena od onih sigurnosnih koje su rađene do sada te pitanja je li vladajućima žao što se nisu odlučili na tu sigurnosnu provjeru, Bačić je odgovorio da on nije sigurnosno-obavještani stručnjak.

„Čini mi se da se za predsjednika Županijskog suda, za uskočkog suca i za suca svakog kaznenog suda, radi iznimno kvalitetna i dubinska provjera i procjena i ne vjerujem da bi procjena koja bi se provodila bila sustavnija i sistematičnija od one koja se radi za predsjednika Županijskog suda u Zagrebu”, rekao je Bačići.

Dodao je kako smatra da se za takvog pravosudnog dužnosnika obavlja iznimno stroga i dubinska procjena.

Ova Vlada predložila osnivanje EPPO-a u Hrvatskoj

Na pitanje o mogućem ukidanju Ureda europskog javnog tužitelja Bačić je uzvratio da je upravo ova Vlada predložila osnivanje EPPO-a u Hrvatskoj ,puno prije drugih država.

„Kada smo mi osnivali mislim da je bilo osam članica EU koje su osnovale EPPO i mi na toj poziciji ostajemo i nema dvojbe da je ova Vlada i dalje na toj poziciji, nismo nikada ni razmišljali o ukidanju, među prvima smo ga osnovali i mislimo da je ta institucija potrebna u RH jer da nismo tako mislili ne bi to ni predložili”, zaključio je Bačić.

Potpredsjednik Vlade govorio je i o dozvolama za strane radnike, posebno istaknuvši da svakodnevno svjedočimo da nedostaje značajan broj radnika u građevini.

„Mislim da je prošle godine izdano oko 60.000 dozvola za radnike koji su u graditeljstvu u Republici Hrvatskoj i danas postoje građevinski zahtjevi građevinskih firmi za novim zaposlenicima”, kazao je Bačić.

Najavio je i poseban program za strane radnike koji će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

„Mi ćemo pripremiti određeni program, kako bi ih socijalizirali i pomogli stranim radnicima da se upoznaju s osnovnim zakonskim pretpostavkama, da ispune određene uvjete kako bi se lakše uključili u sustav rada i radnog zakonodavstva u Hrvatskoj”, izjavio je.

