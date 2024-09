Lenna ima autizam i od sutra dijeli pomoćnika u nastavi s još osmero djece jer im je država rekla: 'Ne!'

Lenna Tessa u ponedjeljak kreće u treći razred i ima poremećaj spektra autizma zbog čega joj je potreban pomoćnik u nastavi. Lani ga je imala, a ove godine morat će ga dijeliti s osmero djece. Njezina majka, ujedno i predsjednica Udruge raSTEM u SPEKTRU upozorava.

"Mi smo u strahu, već tjedan dana smo doslovno u strahu, ne znamo što nas čeka kad nastava krene. Kako će se provoditi nastava? Mi znamo koliko je izazovno raditi s našom djecom i koliko izazovni neki trenuci mogu biti. Sad kad se stavi puno, nama je to puno djece, u tu sredinu kako će pravovremeno moći i učiteljica i pomoćnik reagirati na to", rekla je Andrea Lučić, predsjednica Udruge raSTEM u SPEKTRU.

Prema novom Pravilniku koji je donesen u srpnju u posebnom razrednom odjeljenju sva djeca s teškoćama u razvoju mogu imati samo jednog, iznimno dva pomoćnika u nastavi. Do sada je svako dijete moglo imati svoga.

"Nisu u svim tim skupinama i posebnim razrednim odjelima djeca s istim poteškoćama. Ne možemo ih sve staviti pod jedan broj, jedan pomoćnik će rješavati svu djecu i to je to. To su djeca koja imaju svoje poteškoće, svi su različiti, svako dijete zahtijeva određeni pristup, podršku i mislim da su djeca na gubitku", rekla je Nataša Pavičić, predsjednica Hrvatske udruge pomoćnika u nastavi.

Tako će od ponedjeljka umjesto samo jednom Jasmina pomagati šestero učenika.

"To su djeca koja trebaju pomoć pri odlasku na WC, pomoć pri čitanju, učenju, smirivanju na nastavi. Jedan pomoćnik u nastavi to ne može kvalitetno odraditi za toliki broj djece", objašnjava Jasmina Dubravčić, pomoćnica u nastavi.

Ministar Fuchs dan ranije odgovorio je roditeljima i pomoćnicima u nastavi.

"U tom jednom razredu u kojem nastava ide po posebnom programu struka kaže da su dovoljna dva pomoćnika. Ako se pokaže potreba iz bilo kojeg razloga onda se može od slučaja do slučaja to promatrati i vidjeti", poručio je Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih.

Roditelji se nadaju da će njihove zahtjeve čuti jer oni su dobili rješenja po kojima njihova djeca imaju pravo na svog pomoćnika.

"Zapravo sada ovim Pravilnikom su nam poručili da to ništa ne vrijedi već će pomoćnik biti za cijelo razredno odjeljenje. To nema smisla. Dijete je dobilo pravo na pomoćnika u nastavi i zašto onda to pravo ne može koristiti", pita se Andrea Lučić, predsjednica Udruge raSTEM u SPEKTRU.

Pojavio se i problem i s osnivanjem posebnih razrednih odjela za djecu s teškoćama u Zagrebu. Iz ministarstva kažu da prigovore još razmatraju. U neizvjesnosti su i oni koji još uvijek nisu dobili rješenje da njihovo dijete ima pravo na pomoćnika u nastavi.

"Djevojčica s kojom ja radim tri godine, sada prelazi u srednju školu i tu je sada nastao problem. Nadamo se da će do ponedjeljka to biti riješeno i da ću ja biti s njom u prvom razredu srednje škole", kaže Ivana Žigić, pomoćnica u nastavi.

Ivana pomaže učenici iz Zagreba koja nastavu sluša po prilagođenom programu, ali u redovitom razredu.

"Veliki je to stres za djevojčicu, za roditelje i za mene koja ovo radim već 10 godina. Dijete dolazi u novu okolinu pitanje je kako će se ona snaći, nova škola, novi profesori- jedan veliki i nepotreban stres jer sve se moglo na vrijeme odraditi", kaže nam Ivana Žigić, pomoćnica u nastavi.