Nove poruke u kojima nekadašnja HDZ-ova državna tajnica, Josipa tada Rimac, komunicira sa sucem Ivanom Turudićem, a i drugima o njemu, ne prestaju izlaziti.

Portal 24 sata objavio je novu prepisku. Pa tako 27. svibnja 2018. jedan drugome pišu poruke koje govore da njihov odnos nije bio površno poznanstvo kako ga je Turudić okarakterizirao.

A Jutarnji list donosi i dopisivanje Rimac i nekadašnjeg viskopozicioniranog HDZ-ovca, Milijana Brkića, u kolovozu 2015. o razvoju istrage protiv nje zbog dodjele stana, dok je ona, tvrdi dnevni list, lobirala za Turudićev drugi mandat na čelu Županijskog suda.

Tko donosi presudu i odlučuje o kazni?

Ako dođe do stegovnog postupka, presudu će donijeti Državno sudbeno vijeće. Stegovni postupak mogu pokrenuti i sudačko vijeće i ministar Malenica. A o kazni će odlučivati i njihov član, bivši SDP-ov ministar.

"Nisam ovom prilikom pitao ministra pravosuđa hoće li pokrenuti stegovni postupak. Ali s obzirom da ga nitko nije pitao treba il Turudić biti glavni državni odvjetnik, mislim da ga neće pitati ni za ovo", kaže Arsen Bauk.

Kada se vode stegovni postupci?

Stegovni postupak protiv sudaca vodi se iz niza razloga, od neurednog obnašanja sudačke dužnosti do nanošenje štete ugledu suda. Kazne idu od ukora preko novčanih do razrješenja. Lani je pokrenuto 12 stegovnih postupaka. No ima i vremenski okvir.

O tome smo razgovarali s odvjetnikom Franom Olujićem koji kaže: "Postoji i zastara vođenja stegovnog postupka, apsolutna nakon 6 godina, a postoji i zastara od počinjena djela. Ne tvrdim da je počinjen stegovni prijestup, ali ako je, nastupila je zastara jer, ako dobro pamtim, zadnje poruke su iz 2018.“

Stegovni postupak treba pokrenuti i ako Turudić ne postane glavni državni odvjetnik već ostane na Visokom kaznenom sudu, kaže pak bivši čelnik Dorha, Krunislav Olujić pa dodaje: "Obraćanje javnosti gospodina Turudića je praktički pokušaj djeteta koje je uhvaćeno u krađi čokoladice. Zamazano je i zaprljano i onda tvrdi da nije ukrao čokoladicu“.

Oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca. Podsjećaju da je odabir glavnog državnog odvjetnika politički postupak. I podsjećaju na Kodeks sudačke etike. Te dodaju da sudac mora izbjegavati svako ponašanje koje je nedostojno i koje stvara dojam nedoličnosti sudačkom položaju, prihvaćajući i ona ograničenja koja bi se drugim građanima činila opterećujućima.

Suprotno ranijim saznanjima, sve objavljene poruke dio su sudskog spisa - potvrdio je danas USKOK. Riječ je o više od 300 tisuća poruka koje su izdvojene pretragom mobitela Josipe Rimac i sada su dostupne nizu odvjetnika, tužitelja, sudaca.