Stručnjakinja o zdravstvenoj ispravnosti hrane: 'Sustav u Hrvatskoj dobro funkcionira'

S europskog tržišta povlači se sve više čajeva, a i u našoj je zemlji zbog toga pojačana kontrola. Menta, kamilica i zeleni čaj, čini se, i nisu baš toliko zdravi koliko mislimo. Zbog štetnih tvari samo lani je u Europi uklonjeno s polica više od sto uzoraka. O tome koliko zdravo jedemo i pijemo te što pojačane kontrole znače u praksi naša reporterka razgovarala je s Dubravkom Marijom Kreković, voditeljicom Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane HZJZ-a.

Kako da znamo jedemo li zdravstveno ispravnu hranu?

Zdravstveno ispravnom hranom smatra se ona hrana koja ne sadrži štetne tvari koje bi mogle ugroziti zdravlje potrošača. Da bi hrana bila zdravstveno ispravna moraju se slijediti neki kriteriji koji uključuju mikrobiološke, fizičke, kemijske kriterije, deklaraciju itd. Kod mikrobioloških i kemijskih kriterija se provode analize. mi radimo dosta vrsta analiza koje se tiču mikrobiologije, kontaminanata -ostataka pesticida, aditiva, aroma i sve na način kako to predviđa zakon.

Što te analize pokažu?

Skladno europskoj uredbi postoje određene granice koliko neke tvari smije biti u nekom proizvodu. Analizom se iz uzorka utvrđuje količina i provjerava se je li ona sukladna odobrenoj maksimalnoj dozvoljenoj količini te tvari u nekoj vrsti hrane.

Ima li mnogo nepravilnosti?

Ja mogu govoriti samo o našem dijelu jer mi ne radimo sve analize, svih vrsta hrane. U zadnje vrijeme nije bilo puno uzoraka koji nisu bili u skladu sa zakonskim odredbama.

Kako sustav funkcionira što ako posumnjamo na zdravstvenu ispravnost hrane?

Sustav u Hrvatskoj jako dobro funkcionira. Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva, državni inspektorat su gani nosioci zakonodavnog okvira. Kada govorimo o slučaju zdravstveno neispravne hrane, ako je došlo do trovanja zavisno je li trovanje bilo u ugostiteljskom objektu ili je potrošač nešto kupio pa se otrovao kod kuće prvi korak je da se javite nadležnoj epidemiologiji. Ako se primijete nesukladnosti po restoranima i kafićima to se prijavljuje sanitarnoj inspekciji. Najbitnije je kad dođe do trovanja obratiti se liječniku.

