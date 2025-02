STEPINČEVO / Krašić danas pohodili i političari, ministar Medved: 'Važno je prenositi istinu'

Iz godine u godinu pa tako i ove, Crkva u Krašiću bila je premala za sve one koji su došli odati počast blaženom Alojziju Stepincu. Kao nadbiskup osnivao je nove župe ,gradio crkve, poticao djelovanje katoličkih udruga. Pod optužbom za suradnju s ustaškim režimom bio je uhićen, a potom 16 godina proveo u Lepoglavi. Pod pritiskom javnosti premješten je u kućni pritvor u župni dvor u Krašiću, gdje je ostao do smrti. Priča je to koja se prenosi generacijama. U Krašiću i predstavnici Vlade. Ministar Tomo Medved tradicionalno u društvu branitelja. Više pogledajte u prilogu