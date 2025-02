Sve više maloljetnica želi na estetske zahvate: 'Percepcija o izgledu nije dovoljna'

Lijepe, mlade, željne neke estetske promjene. Uglavnom je riječ o povećanju usana ili grudi, ali plastični kirurzi tvrde - takvi zahvati nikako nisu za maloljetnice.

"Svakako imamo takvih upita, ali odbijam raditi maloljetnike osim uški, često se za 18. rođendan poklanjaju nekakve estetske operacije. Nisam veliki pobornik toga, bez obzira na posao koji radim zbog toga što ta percepcija o izgledu kod maloljetnika nije dostatna da bi donijeli samostalne odluke", kaže Miroslav Ercegović, plastični i rekonstruktivni kirurg.

Stručnjaci preporučuju da se estetski zahvati kod mladih razmatraju tek nakon što se završi tjelesni razvoj i uz obvezno savjetovanje s liječnicima.

"Maloljetnici kao takvi dakle u čitavom zdravstvenom sustavu, a svakako u ovom slučaju nisu osobe koje mogu odlučivati. Ako dođe roditelj s djetetom u bolnicu, odgovornost je na roditelju", objašnjava Jure Krstulović, predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitsko-dalmatinske županije.

Dobna granica sve niža

Dobna granica pacijenata koji priželjkuju zahvat sve je niža, a trendovi se nameću kroz društvene mreže, koje često promoviraju idealizirane standarde ljepote.

"Ja mislim da to ima smisla samo ako je zdravstveno opravdano, inače nema smisla, pogotovo kod mladih djevojka koje mladost krasi", kaže Sanja Bakašun.

"Možda bi bilo nabolje da napune 18, pa da shvate žele li to ili ne, ali tko god želi neka izvoli, ja osobno ne bi i to je to", smatra Ana.

"U svako slučaju mladim curama bi trebalo reći da im nije rješenje jer će to uskoro doći i na naplatu", kaže Zvone.

Jeftinije, a na kraju skuplje

Problem nastaje i kada pacijenti, u želji da prođu jeftinije, ne provjere stručnost osobe koja izvodi estetske zahvate.

"Ali nikad nakon takvih zahvata ne možemo garantirati da će ljepota biti uspostavljena u tom popravljanju. Bilo bi dobro da se informiraju kod koga će ići i koji će zahvat napraviti nego da to mi moramo popravljati", dodaje kirurg Ercegović.

Osim tko obavlja zahvat, važno je i kakvi materijali se unose u tijelo ili lice.

"Jako je opasno odlaziti kod nekoga za koga se ne zna koliko je stručan te se ne zna se ima li licencu za to i o kojim se tvarima radi, tu je potreban veliki oprez jer posljedice mogu biti velike", upozorava Krstulović.

Osim što estetski zahvati nisu za maloljetnike, stručnjaci se slažu da su trendovi prolazni, pa svoje pacijentice savjetuju da dobro razmisle prije bilo kakvog zahvata.