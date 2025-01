Mnoge djevojke ne libe se iskreno izraziti svoje mišljenje, bilo da se radi o fizičkom izgledu, ponašanju ili međusobnim odnosima. Laura je izravna: "Ne mogu svi biti toliko zanimljivi. Netko je jednostavno bezvezan, po prirodi.“ Sarah, poznata po svojim oštrim izjavama, komentira estetiku pojedinih djevojaka: „Ja to vidim. Kroz silikone, kroz usta, kroz podbradak, kroz bilo što što je kirurški napravljeno. To su sve nesigurnosti.“ Također smatra da su neke kandidatkinje pretjerale s korekcijama: „Dosta cura misli da je izgled bitan. Je bitan, ali ne toliko da se unakaziš.“

Marina je pronašla oslonac u navigiranju kroz međuljudske odnose: "Smatram da su Sarah i Maja vrlo iskrene prema meni i da me žele zaštititi od možda nekih lažnih prijateljstava.“ Ipak, strahuje da bi odabirom određenog društva mogla ostati izolirana: "Moraš shvatiti da to što je tamo, to nije realnost. To je samo krinka.“ pokušava joj objasniti Sarah.

Oštri komentari ne osvajaju Šimu

Unatoč ponekad grubim komentarima, neke djevojke uživaju u izazovima koje rivalstvo donosi. Marinela priznaje: „Djevojke mi ne predstavljaju takav problem. To mi je super, ja to volim, ljubomoru. Da mi proradi pozitivan inat.“

Bojana sa zadrškom promatra druge kandidatkinje i njihov ljubavni status: „Ja ne znam kako se one dosad poudale nisu.“ Dok Maida uočava problem kod jedne od djevojaka: „Ja stvarno želim da se Glorija riješi te svoje negative.“, Marina Bojanu podrugljivo naziva „bakicom Bokicom“.

Šime je primijetio da su se neke djevojke povukle, pa ih je pitao zašto. „Uvijek je bolji Lamborghini nego bus s dvadeset djevojaka.“, odgovorila mu je jedna od njih. No, Gospodinu Savršenom se nikako nije svidio taj komentar. Dapače, ocijenio je to bezobraznim.

