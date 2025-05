Stručnjak za terorizam: 'Nitko ih neće zaustaviti, sve će napraviti da pobijede u tom ratu'

Izraelska veleposlanstva diljem svijeta stavljena su u stanje visoke pripravnosti nakon što su u Washingtonu ubijena dva djelatnika veleposlanstva. Uhićen je 30- godišnji Amerikanac koji je uzvikivao propalestinske parole. Izrael je za incident okrivio i neke europske čelnike.

O ovoj problematici razgovarali smo stručnjakom za terorizam Mirkom Bilandžićem

Diljem svijeta vlada ogorčenost na Izrael zbog Gaze - kako vi gledate na ovo ubojstvo izraelskih diplomata u Americi?

Taj jedan tvrdokorni društveni sukob između Palestinaca i Izraela ima puno šire refleksije od samog tog sukoba i sama njegova ekstenzija sigurno ima dvije dimenzije. Jedna je podjela država i društava između propalestinske i proizraelske strane, a njegova druga puno brutalnija ekstenzija je terorizam. I nju imamo, ja bih rekao, cijelo vrijeme postojanosti tog sukoba pri čemu taj terorizam nije više islamističkog karaktera već ima različite druge platforme - i antiizraelsku i antisemitsku i antižidovsku i on je vezan uz različite aktere…

Mislite li da je ovo izolirani slučaj ili je moguća eskalacija sličnih napada diljem svijeta?

Ako idemo u povijest klasičnu - ovo nije nikakav izolirani slučaj, nije prvi put da su gađana i veleposlanstva i diplomati. A ako idemo samo u ovaj novi sukob čini mi se da je to prvi slučaj. Čini mi se da svi eksperti koji se bave time su iznenađeni. Ne što se ovo dogodilo već da se mala incidencija tih slučajeva baš zbog tvrdokornosti tog sukoba gdje to nije klasični interesni sukob. To je sukob gdje su cijeli društveni ulozi na bitno širim refleksijama i onda i onda imate podjele među tim akterima. Ovo je, ako se ne radi o osobi s određenim psihičkim poremećajima, ovo je evidentno da je klasični terorizam pomno izabran - dakle pogođena je izraelska država. srce izraelske države, a to je diplomacija, najsigurniji dio, u najsigurnijoj državi koja je najveći sponzor odnosno saveznika izraelske države.

Koliko se cijela situacija ispolitizirala u svim sferama života - pa čak i na Eurosongu gdje su bili prosvjedi, prijetnje, posebno osiguranje pjevačici?

Ja ne bih rekao da je to ispolitizirano. Naprosto su društveni ulozi, oni dijele društvo, a tu je sve i impersonalno. Nije važno da li netko pjevač, nogometaš, političar. A Izrael je izgubio status žrtve u ovom sukobu. Od potlačenog je postao tlačitelj i to ima, ja bih rekao, puno šire dimenzije i bojim se da ovo nije kraj.

S druge strane Izraelci su odgovorni za veliku humanitarnu krizu u Gazi. Treba li međunarodna zajednica ipak biti oštrija i to spriječiti?

Dakle, udar Hamasa je definitivno destabilizirao Izrael i pogodio izraelski nacionalni ponos. Izrael na putu ostvarenja pobjede u tom ratu, a to je destrukcija, kompletna destrukcija Hamasa, koja će značiti, nažalost već znači destrukciju i kraj palestinske samouprave pojasa Gaze. Na tom putu nitko Izrael neće zaustaviti, nikakvo međunarodno pravo, nikakva savezništva i nikakvi humanitarni razlozi. Svi ti apeli j bih rekao, nažalost, nemaju nikakav utjecaj.

Dakle, dok Izrael ne izvrši svoju misiju, tu neće zavladati mir. To želite reći?

Izrael će okupirati. Jedini način da pobijede u tom ratu je totalna okupacija pojasa Gaze. Izrael će napraviti sve da pobjedi u tom ratu. Dakle, sve druge opcije u tom sukobu su moguće. Osim one, da Izrael ne bude pobjednik.

Izraelska je vojska odgovorna za stradanje mnogih civila, djece, žena - hoće li tko zbog toga odgovarati?

To je prije svega, ja bih rekao, pitanje pravde i pravednosti. Ono što je u pravnom smislu evidentno je, dakle, da ne postoji nikakav pravni temelj da bi bilo tko u Izraelu odgovarao za ratne zločine. Izrael nije član stalnog kaznenog međunarodnog suda. To je moguće da odgovara po nekoj ad hoc odluci Vijeća sigurnosti UN- a, ali ni to nije moguće zbog američkog savezništva s Izraelom i ne može se donijeti takva odluka. Jedino u slučaju da Izrael počne gubiti taj rat i da ne završi povoljno za Izrael, onda će to značiti i odgovornost izraelskih lidera.