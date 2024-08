Vojni helikopter Black Hawk i danas je na zadatku. Sletio je u Sinj, ali u njemu ne i predsjednik Zoran Milanović. U Black Hawku je stigla predsjednica Kosova Vjosa Osmani i predsjednikov savjetnik za vanjsku politiku.

Ipak, kako je RTL doznao jučer, Milanović se vojnim helikopterom koristio ovih dana. U petak je s Hvara doletio u Zagreb, a u subotu iz Zagreba na Hvar. Kako je na alkarske svečanosti stigao, iz Ureda predsjednika bez komentara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je ništa. Predsjednik Tuđman na području Hrvatske skoro 70 do 80 posto putovanja je odrađivao s helikopterom. Vozilima rijetko kada, po Zagrebu da, eventualno do Karlovca smo išli to se sjećam", kaže nam stručnjak za sigurnost Mate Laušić.

Stručnjaci za sigurnost o Milanoviću i helikopteru: 'Razumno'

Koji tip vojnog helikoptera i kada će se koristiti za potrebe Ureda predsjednika iz Ministarstva obrane ne otkrivaju. Ističu da su ti podaci klasificirani na predsjednikov zahtjev. O svemu se Milanović izjašnjavao i prijašnjih godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Helikopter nije dalmatinski pršut kojeg prvo sušite, a onda ga smažete u dva dana. Zaboravite da postojim kao predsjednik Republike. Ti helikopteri bi letjeli isto ili više", govorio je Milanović u kolovozu 2020. godine.

Pita li se stručnjake odluka Milanovića, sa sigurnosnog aspekta, to je razumno.

"Ako uzmemo u obzir i trenutnu situaciju aktualnu turističku sezonu, gužve na cestama, dinamiku tih aktivnosti naravno da je to praktičnije možda čak i racionalnije, ali u svakom slučaju sa sigurnosnog stajališta opravdan način putovanja", poručio je stručnjak za sigurnost Bono Marjanović.

Premijeru Andreju Plenkoviću to je danas, čini se, ne-tema. "Nisam imao vremena to popratiti. To vi propitkujte. Mi smo došli autom. Propitkujete tamo di treba. Nas pitate sve. Pitajte ove koji se voze", kaže Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što kažu Milanovićevi protukandidati?

"Imamo institucije gdje predsjednik i premijer na tragu ispunjavanja obveza i zadataka naše države, hrvatske države mogu letjeti između ostalog i avionom, ali naravno ne to zlorabiti, ne koristiti onako kako ne treba", dodaje Ivan Penava, potpredsjednik Hrvatskog sabora

A što bi u ovom slučaju napravili Milanovićevi suparnici koji ga žele zamijeniti na Pantovčaku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ima ozbiljan problem. Kako ću imati kao čovjek koji je cijeli život u borilačkim sportovima, da me netko prati. Ja bih želio imati slobodu dok hodam, naravno moramo poštivati zakone. Želim biti čovjek na kojeg će Hrvatska biti ponosna", kaže, HDZ-ov kandidat za predsjednika Republike Dragan Primorac.

Saborska zastupnica i kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić govori nam da na ovoj temi ne bi populistički poentirala. "Ali svakako da je njemu iz njegove perspektive puno lakše ići helikopterom i zbog toga i građani gledaju s jednim oblikom sumnje u takve činove nego što je ići običnim automobilom i trpjeti sve ove gužve koje trpe građani Hrvatske", napominje Selak Raspudić.

Brži prijevoz nije besplatan. Sat leta vojnim helikopterom porezne obveznike stoji između osam i devet tisuća eura.