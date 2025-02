ZAKUHTAVANJE U EUROPI / Davor Ivo Stier o Trumpu i Rusiji: 'SAD-u glavni protivnik više nije Rusija, nego Kina'

Donald Trump iznenađuje svojim potezima od svog stupanja na mjesto predsjednika SAD-a. Najnovija situacija je odnos Trumpa prema Ukrajini i Volodimirom Zelenskim, gdje Trump ukrajinskog predsjednika naziva diktatorom, te ga smatra nevažnim. S reporterkom Anom Mlinarić razgovara Davor Ivo Stier, zastupnik Europskog parlamenta. "Različite su percepcije ruske prijetnje. Za Ukrajinu, to je egzistencijalna prijetnja, za Europu najveća prijetnja. Za Ameriku, to je regionalni konflikt. Americi glavni supravnik više nije Rusija, nego Kina. Svejedno, to ne znači da nema suradnje", smatra Stier.