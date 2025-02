Kako će se Europa postaviti u pregovorima Rusije i Ukrajine? Stier: 'Hrvatska neće slati vojsku'

Donald Trump iznenađuje svojim potezima od stupanja na mjesto predsjednika SAD-a. Najnovija situacija je odnos Trumpa prema Ukrajini i Volodimiru Zelenskom, gdje Trump ukrajinskog predsjednika naziva diktatorom, te ga smatra nevažnim. S reporterkom Anom Mlinarić o tome razgovara Davor Ivo Stier, zastupnik Europskog parlamenta.

Je li Bruxelles šokiran ponašanjem Donalda Trumpa?

"Različite su percepcije ruske prijetnje. Za Ukrajinu, to je egzistencijalna prijetnja, za Europu najveća prijetnja. Za Ameriku, to je regionalni konflikt. Americi glavni supravnik više nije Rusija, nego Kina. Svejedno, to ne znači da nema suradnje", smatra Stier.

Viktor Orban prijeti da neće produžiti novi paket pomoći Ukrajini. Je li Trump dao vjetar u leđa euroskepticima da rade što hoće?

"Ne može raditi što hoće, neki to pokušavaju iskoristiti ali postoje mehanizmi unutar EU koji čuvaju jedinstvo. Mađarska je i u drugim mjerama na kraju bila dio konsenzusa", objašnjava Stier.

Elon Musk podržao je AFD. Upliće li se administracija Trumpa u njemačke izbore?

"Može se reći Europa više nije temeljena na kršćanskim vrijednostima kao nekada. Ali, podržavaju se ljudi poput Le Pen koja je glasala za pobačaj, ili Salvini koji je otvoren za eutanaziju. Treba se naglasiti važnost liberalne demokracije i na tome graditi transatlantske odnose", smatra Stier.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Europa želi biti za pregovaračkim stolom, ali nije jasno ni tko bi za tim stolom sjedio. Opet je EU prespora za ovakvu situaciju?

"EU nije država, nije tradicionalni geopolitički subjekt. Stvorena je kao mirovni projekt, a ne da vodi ratove. U ovoj situaciji mora biti fleksibilnija u svom pristupu, te omogućiti svojim članicama da povećaju svoje obrambene proračune. To mora napraviti", objašnjava Stier.

Različiti stavovi Vlade i predsjednika Republike Hrvatske nameću pitanje - što će uopće značiti kompromis u Hrvatskoj?

"Potpora Ukrajini da, da se sami brane, ali slati našu vojsku ne i tu postoji suglasje. Od početka je to bila jasna poruka", zaključio je Stier.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa