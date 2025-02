IŠČEKUJEMO / Tinja napetost oko Ukrajine, u Hrvatskoj muk: Hoće li Plenković i Milanović sjesti i razgovarati?

Zelenski traži saveznike, pa je jutros zvao i hrvatskog premijera. No, nema najave da će se zbog Ukrajine Plenković uskoro čuti s predsjednikom. Ipak, dva brda šalju pomirljivije poruke. 'Želimo da taj mir bude principijelan i u skladu sa načelima međunarodnog prava i iz svog iskustva i iz pozicije veličine i dugoročnih posljedica bilo kakvog drugog scenarija koji bi nagradio agresora, a to je u ovom slučaju Rusija', rekao je Plenković na sjednici Vlade. No, da hrvatski predsjednik i premijer sjednu za isti stol - još čekamo.