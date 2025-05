Neočekivan gost šokirao na makarskoj rivi: Djeluje zastrašujuće...

Neočekivan gost iznenadio je sve na makarskoj rivi. Iako su sabljarku zamijenili tunom, ribi su htjeli pomoći pa su je gađajući kamenjem pokušali otjerati iz luke. Oni koji su na moru ipak je češće susreću.

"Prije jedno tri godine, ovdje je bio jedan Iglun koji je dolazio, pratio je Cipla. Ganjao ga je i ganjao. Tu je udario i slomio je kljun. Onda je došao neki momak, pokupio ga je, vjerojatno je napravio dobru marendu", prisjetio se Splićanin Vlado Kragić, koji kaže da je probao meso igluna, ali tvrdi - nije mu nešto.

Sličnim prizorima svjedočio je ronilac iz Splita Berislav Ercegović.

"Jedan put u Rogoznici Iglun od otprilike 20-ak kila došao je do mosta i onda je onako izbezumljeno uz most išao vamo-tamo. Svi su ga gledali, skupilo se ljudi. Neki su donijeli štapove, stavljali srdele i bacali, međutim on nije uopće reagirao", nadovezao se.

No, svakako nije uobičajeno da se riba duga dva metra nađe uz obalu.

Rijetka riba

"Nema je na listi ugroženih vrsta, ali budući da je relativno rijetka onda zato nemamo ni dovoljno podataka o tome koliko je njena ugroženost što se tiče Jadranskog mora", ističe voditelj Laboratorija za ihtiologiju i priobalni ribolov Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split Jakov Dulčić.

Psina uz obalu Tisnog u Murteru, kao i iglun u Makarskoj, djeluju zastrašujuće najviše zbog svoje veličine, pa tako šokiraju i one koji često plove morem.

"Velika psina, desetak metara prošla je blizu broda. Veći je on nego brod", kazao nam je privatni ribar iz Kaštel Gomilice Jakša Baran, kojemu je takav prizor bio šokantan.

Ali dodaje: "Nije to opasna vrsta, oni se oni se hrane planktonima".

No, ljudi ih ne trebaju dirati čak ni iz dobrih namjera, kao što je bilo u Makarskoj.

"Nema panike. Ništa drugo, najvažnije je biti bez panike", apelira Dulčić s Instituta za oceanografiju i dodaje da ribu ne bi trebalo gađati kamenjem jer se time podiže agresivnost ribe. "Normalno je da životinja onda reagira", kaže stručnjak.

Velike peraje možda izazivaju strah, ali nije tako strašno kao što izgleda jer u Jadranu uglavnom plivaju bezopasne vrste.