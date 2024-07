Temperaturni ekstremi su svakodnevica, a za vikend bi se moglo dogoditi još nešto što dosad nije viđeno. Stiže zahladnjenje, pa bi u moru koje se sporo hladi moglo biti toplije nego vani. Dotad, crveni meteoalarm upaljen je od Rijeke, preko Zadra do Dubrovnika.

Ni more više nije što je nekad bilo. Danima kuha, toplije je no ikad pa su kupači u Crikvenici jedva dočekali malo vjetra. Iz plićaka, dok je zapljuskuju valovi, Austrijanka hrvatskih korijena Elena Barišić nam govori:

„Ja cijeli život ovdje ljetujem i nije nikada bilo tako vruće kao ovo ljeto i baš mislim da se mora malo prohladiti. Danas je lijepo, danas ima malo vjetra i dobro je, ali inače je prevruće“. Njezina prijateljica Ema dodaje: „Ako ovako nastavi onda će bit more toplije nego vani!“.

U Crikvenici ga je konačno malo izmiješalo, ali temperatura mu se vrti oko 28. Na jugu je još toplije. „Bilo bi bolje da je malo hladnije, da se možeš osvježit, ovako je pretoplo“, kažu nam turisti.

Posljedice za morski svijet

Puno više brinu posljedice za morski živi svijet. Ribama je prevruće, u veće dubine mogu samo one koje tamo mogu naći hranu, ali i lako postati žrtve predatora. Sve je više invazivnih tropskih vrsta riba. Ugrožene su spužve, posebno koralji.

„Od tog silnog zagrijavanja dolazi do umiranja onih simbiotskih algi koje žive s koraljima i to je onaj poznati proces koraljnog izbjeljivanja, gdje zapravo nakon što te alge napuste koralj i koralji isto tako vrlo brzo odumru. Tako da su oni jedna od ugroženijih skupina.“, upozorava Marin Kirinčić, muzejski savjetnik iz riječkog Prirodoslovnog muzeja.

Za vikend stiže promjena vremena. „Ako bude zahlađenje u subotu, bit će toplije u moru nego vani!“, uvjerena je Alisa Biondić koja živi u Beču, a ljetuje na Kvarneru.

Pasje vrućine

Vani je danas do 37, more do 29. Što reći nego pasje vrućine?! Čupavac iz Mađarske jedva je smogao snage pustiti glas! Na vrućinama uglavnom drijema. Vlasnica Georgija kaže: „Za našeg psa vani je malo pretoplo, ali mislim da mu je u moru OK!“.

Na specijaliziranoj plaži u Crikvenici na dan uživa i do 70 čupavaca. Netko na supu, netko u sigurnom naručju vlasnika. Jedna je šestogodišnja ženka spalila šape na vrelom asfaltu pa otad hoda u čarapicama.

„Belgijska ovčarka Emy se hladi trenutno psećim sladoledom koji mi samo proizvodimo, unutra je jogurt i spirulina i još neki tajni sastojci“, priča nam Kaja Branović, voditeljica specijalizirane plaže za pse u Crikvenici.

Zlatno je pravilo da psa nikako ne ostavljate u automobilu, uvijek mora imati svježu vodu, a nekima prija i rashlađena lubenica. Dok s jednim, od svoja tri psa, čeka pregled kod veterinara Damir Horvat iz Kraljevice priznaje da na njih pazi više nego na sebe: „Pojede i grožđa, ma sve živo jede, oni ne biraju, kolač, sladoled, pojede sladoleda koliko i ja!"

U riječkoj veterinarskoj stanici ovih je dana pomoć pružena psu s toplotnim udarom. „Psi se zavlače na hladna mjesta, znači u stanu gdje je klima, na pločice, ispod komode, negdje gdje je mu je hladno. Znači pravilo vam je- kako sebi napravite, tako napravite vašem kućnom ljubimcu“, upozorava Milka Mijanović, djelatnica Veterinarske stanice.

Vrućine su svima jednako nepodnošljive pa i dalje treba biti jako oprezan.