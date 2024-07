Ovogodišnje ljeto zabilježile su ekstremne vrućine, a velik broj ljudi teško ih podnosi. Iako neki smatraju da je intolerancija na vrućinu normalna pojava u ovo doba, zapravo je riječ o problematičnom zdravstvenom stanju, prenosi Medical News Today. Osobe koje pate od intolerancije osjećaju neugodu pri temperaturama koje su drugima ugodne. Najosjetljivije skupine su starije osobe i djeca, no u tu skupinu spadaju i osobe srednje dobi koje teško podnose vrućine. Na toplinu mogu biti osjetljivi i pojedinci koji boluju od šećerne bolesti, pretilosti, neke infekcije, kožnih poremećaja, kardiovaskularnih bolesti i alkoholizma.

Osobe koje su intolerantne na vrućinu moraju biti oprezne za vrijeme ekstremno visokih temperatura koje su trenutno prisutne, a posebice moraju obratiti pozornost na ove simptome.

Simptomi variraju

Simptomi variraju od osobe do osobe, no neki od najčešćih su osjećaj pregrijavanja za vrijeme toplih dana, zatim pretjerano znojenje, ali i nedovoljno znojenje. Uz to, osobe se osjećaju iscrpljeno za vrijeme visokih temperatura te mogu osjećati mučninu i vrtoglavicu, a nerijetko su prisutne i promjene raspoloženja.

Mnogobrojni uzroci

Osobe s intolerancijom mogu imati poremećaj koji se zove disautonomija. On utječe na autonomni živčani sustav, a pomaže pri regulaciji funkcija tijela kao što je tjelesna reakcija na toplinu. Nekoliko medicinskih stanja može uzrokovati disautonomiju, uključujući dijabetes, alkoholizam i Parkinsonovu bolest. Najčešće pogađa dojenčad, djecu mlađu od 4 godine i starije osobe.

Određeni lijekovi mogu doprinijeti osjetljivosti na toplinu, kao što su antikolinergički lijekovi koji liječe mentalne bolesti i Parkinsonovu bolest. Isto tako, senzorni problemi koji su povezani s autizmom, isto mogu doprinijeti intoleranciji. Nadalje, medicinska stanja koja utječu na mozak i leđnu moždinu mogu biti jedan od uzroka, kao i problemi s endokrinim sustavom. Naravno, nedovoljna fizička aktivnost te loše stanje kardiovaskularnog i dišnog sustava utječu na osjetljivost na vrućinu.

Kako spriječiti?

Liječenje medicinskog stanja koje uzrokuje intoleranciju može uvelike pomoći pri sprječavanju pojave osjetljivosti na toplinu. Postoje i određene strategije poput održavanja normalne tjelesne težine, redovite tjelovježbe, smanjene količine konzumacije alkohola i dovoljne hidratizacije.

Obratite pozornost na simptome i obratite se liječniku u slučaju sumnje na intoleranciju.

Glavni uzrok je ključ liječenja

Za liječenje intolerancije liječnici će se usredotočiti na liječenje glavnog uzroka problema, poput disautonomije. Liječenje će se uvelike razlikovati ovisno o osnovnom stanju pacijenta i njegovim zdravstvenim problemima. Ipak, u mnogim slučajevima intoleranciju nije moguće u potpunosti spriječiti i izliječiti. Neki od značajnih načina upravljanja intolerancijom jesu izbjegavanje izravne sunčeve svjetlosti, korištenje klima uređaja i konzumiranje velike količine tekućine. Podrazumijeva se odijevanje u široku i svijetlu odjeću te izbjegavanje alkohola za vrijeme visokih temperatura, ali i kupanje u hladnoj kupki.

Pripazite na simptome i javie se liječniku u slučaju da sumnjate na intoleranciju na vrućine.

