Klimatske promjene znatno utječu na naše zdravlje, raspoloženje, a jeste li znali da jednako utječu i na duljinu dana? Promjena duljine dana nije toliko drastična, radi se o milisekundama, ali to je dovoljno da potencijalno poremeti internetsku vezu, financijske transakcije i GPS navigaciju, sve što se oslanja na precizno mjerenje vremena.

O čemu je tu zapravo riječ? Naime, u tijeku je topljenje grenlandskih i antarktičkih ledenih ploča zbog globalnog zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem, a koje redistribuira vodu pohranjenu na visokim geografskim širinama u svjetske oceane, što dovodi do više vode u morima bliže ekvatoru. To čini Zemlju plosnatijom ili debljom, usporavajući rotaciju planeta i dodatno produljujući dan.

"Možemo vidjeti naš utjecaj kao ljudi na cijeli Zemljin sustav i to ne samo lokalno kao što je porast temperature, već u potpunosti, mijenjajući tako način na koji se zemlja rotira. Zbog količine emisije ugljika, napravili smo to u samo 100 ili 200 godina, dok su se za takvu promjenu prethodno odvijali procesi milijardama godina i to je zapanjujuće saznanje", rekao je profesor Benedikt Soja s ETH-a Zurich u Švicarskoj, piše The Guardian.

Vremenske promjene upravljaju modernim životom

Ljudsko mjerenje vremena temelji se na atomskim satovima koji su iznimno precizni. Međutim, točno vrijeme u danu, što je jedna rotacija Zemlje, varira zbog lunarnih plima i oseka, klimatskih utjecaja i nekih drugih čimbenika, kao što je oporavak Zemljine kore nakon povlačenja ledenih ploča formiranih u posljednjem ledenom dobu, a upravo se te razlike moraju uzeti u obzir.

"Svi centri zaslužni za internet, komunikacije i financijske transakcije temelje se na preciznom vremenskom određivanju. Također nam je potrebno precizno poznavanje vremena za navigaciju, a posebno za satelite i svemirske letjelice", dodao je Soja.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, koristilo je promatranja i računalne rekonstrukcije za procjenu utjecaja otapanja leda na duljinu dana. Stopa usporavanja varirala je između 0,3 i 1,0 milisekunde po stoljeću, ali od 2000., kako se topljenje ubrzavalo, stopa promjene se ubrzala na 1,3 milisekundu.

"Današnja stopa promjene vremena vjerojatno je viša nego u bilo kojem trenutku u proteklih nekoliko tisuća godina. Predviđa se da će ostati približno na razini od jedne milisekunde sljedećih nekoliko desetljeća, čak i ako se emisije plinova ozbiljno ograniče", tvrde istraživači koji su dodali da ako se emisije plinova ne smanje, stopa produljenja dana povećat će se na 2,6 milisekundu do 2100.

"Ovo je napredno istraživanje jer potvrđuje da zabrinjavajući gubitak leda na Grenlandu i Antarktici ima izravan utjecaj na dan, zbog čega se naši dani produljuju. Ove promjene u duljini dana utječu ne samo na način na koji mjerimo vrijeme, već i na GPS i druge tehnologije koje upravljaju našim modernim životima", rekao je dr. Santiago Belda sa Sveučilišta Alicante u Španjolskoj, koji nije bio dio istraživačkog tima.

