Stan od 33 kvadrata za 153 tisuće eura u 85 godina staroj zgradi u zagrebačkom Maksimiru traži novog vlasnika. Prodaje se za gotovo 4600 eura po četvornom metru. No, cijena ne uključuje parkirališno mjesto. "Stan je na tržištu neka tri tjedna već je bilo dosta zainteresiranih ljudi budući da ljudi to gledaju kao investiciju tako da se očekuje da će on kroz mjesec ili dva biti prodan", kaže Martina Turčinov, agentica za nekretnine.

Mjesec je dana vlasnika čekao ovaj stan od 57 kvadrata na drugom katu 22 godine stare zgrade u naselju Špansko. Prodan je za 139 tisuća eura, to jest za 26 tisuća manje od početne cijene.

"Nekako je u kulturi kupoprodaje barem u ovim našim područjima su očekivanja da se nešto malo korigira. Najčešće su prodavatelji spremni nešto spuštati. U pravilu je od onog što je oglašeno pa do realizirane cijene od 10 do 15 posto", napominje Martina Naletilić, agentica za nekretnine. No, promet nekretninama usporava. U Zagrebu se u usporedbi s 2022. bilježi pad prodaje stanova 22 posto.

"Što se tiče cijena i korekcije cijena ne zamjećujemo pad. Stagnaciju da, smirivanje tržišta u tom smislu. Divljanja i rasta cijena nema, ali nema niti pada", dodaje Naletilić.

Osijek je jedini veći grad s rastom broja prodanih stanova - 16,5 posto, čak i po višim cijenama. "Mislim da su još uvijek previsoke. Ili bi cijene trebale pasti ili bi se drastično trebale povećati plaće u Hrvatskoj", smatra Jan iz Zagreba. "Iskreno nisam, mislim da sve više i više rastu", rekla je Andrea na pitanje o je li primijetila rast cijena.

Prosječna cijena četvornoga metra prodanog stana u Zagrebu prije 10 godina iznosila je 1245 eura, a lani 2300.

Dodatni problem je i rast kamatnih stopa. Danas je ona oko 4 i pol posto, što znači da je prosječna rata oko 150 eura veća nego prije tri godine.

"Razlika između kamatne stope od 0.4% na kredit od 150 tisuća eura uz rok isplate od 30 godina radi razliku u kredit od 13 tisuća eura", ističe Martina Turčinov, agentica za nekretnine. Spas od krize stanovanja mnogi vide u nacionalnom planu stambene politike, ali on se još čeka.

