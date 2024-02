Patricija Ilić iznajmljivanjem se bavi punih šest godina. Na tržištu je kaže nikad gušće.

"Privatni iznajmljivači i obiteljski smještaj apsolutno nisu problem. Problem je sasvim nešto drugo. Problemi su investitori koji dolaze i grade nemilice", tvrdi Patricija Ilić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Broj kreveta rapidno raste. Ovogodišnji siječanj broji oko 38 tisuća kreveta više nego lani.

"To se svaki dan povećava i smanjuje. Netko prijavljuje netko odjavljuje. Znam da ima dosta onih koji su ovom periodu to odjavili da ne moraju plaćati cjelogodišnje davanja i onda s 1.5. ili 1.6. kreću ponovo", kaže Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istarske županije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najturističkija općina u Hrvatskoj raspolaže s 50 i pol tisuća kreveta. Bilježi rast od tri posto.

"Stav općina Medulin je da treba težiti kvaliteti, a ne kvantiteti kako bi i nudili sam i mi kao općina, ali naši mještani turistima koji dođu na područje općine Medulin bolju uslugu. To znači da će se negdje kvantiteta trebati malo smanjiti ", ističe Ivan Kirac, načelnik Općine Medulin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema najavama novi Zakon o turizmu omogućit će lokalnoj samoupravi zaustavljanje novih rješenja.

"Dolazi direktiva iz EU na način zapravo da će se davati novi ID brojevi od strane ministarstva po smještajnoj jedinici kojim će se prijavljivat na platforme", kaže Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Time se, naglašava, planira uvesti prijeko potreban red u apartmanizaciju.

"Ovo je nešto što moramo napravit. Nešto što jednostavno je nužno napraviti u smislu te veće regulacije. Neminovno je da će se to odrađivati, ali naravno da to neće biti u deset dana i naravno da neće to je veliki proces", objašnjava Marković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ono što muči iznajmljivače nije domaća prenapučenost već stranci i crno tržište.

"Znači ako je stambene namjene onda treba tako i ostati. Znači ne može prodati strancima da bi stranci kupili apartman i da bi uživali na moru istovremeno bi iznajmljivali bez da plaćaju bilo kakve poreze, bilo kakav paušal, pa čak niti ne prijavljuju goste" kaže Patricija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da smo malo pretjerali i da nas ima malo previše te da će ovaj novi zakon nešto dobro i donijeti. Da će ljudi možda malo i razmisliti hoće li baš krenuti tim putem. Jedino nam je žao što se konkretne mjere za iznajmljivače na crno nisu donijele", nije optimistična Lorena.

Ne bi škodio ni koji inspektor na terenu više. Mogu ograničenja, mogu i restrikcije, ali onda i naplata strancima i onima koji iznajmljuju na crno.