Srpska pjevačica odbrusila branitelju zbog kaznene prijave: 'Ja sam ta koja bi trebala tužiti'

Glazbeni repertoar srpske estradne pjevačice Snežane Đurišić na tradicionalnoj novogodišnjoj Srpskoj večeri u Zagrebu završio je na naslovnicama srpskih tabloida.

"Kud god da krenem tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo", stihovi su pjesme Vidovdan koju u originalu izvodi Gordana Lazarević, a spominje bitku za Kosovo. Osim u fokusu medija, našla se i u kaznenoj prijavi portiv Srpskog narodnog vijeća koji je Općinskom državnom odvjetništvu podnio vijećnik Vukovarsko-srijemske županije, Nikola Kajkić.

"Tijekom te večeri izvođači iz Srbije i glazbenici iz Srbije su izvodili razne pjesme koje imaju elemente i obilježja prekršaja i kaznenog djela u djelu poticanja na mržnju i podjelu po nacionalnoj i vjerskoj osnovi", kazao je.

O ovim tvrdanja pitali smo diretkno i izvođačicu koja nam je odgovorila na telefoski poziv.

"Ja sam došla na poziv i pevala sam svoje pesme i bila sam lepo primljena", kazala je pjevačica Snežana Đurišić te na pitanje je li ju pozvao SNV kratko odbrusila: "Naravno, kako vas nije sram ovime se baviti, nemojte me više zvati."

Kasnije je komunikaciju zaključila porukom upućenom Kajkiću.

"Ja sam ta koja bi trebala tužiti zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato što sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi", kazala je Đurišić za RTL Danas.

SNV obrisao snimke

Srpsko narodno vijeće u međuvremenu je izbrisalo sve snimke s događaja, optužbe naziva lažima. "U pitanju je privatna tužba, koju svatko može pokrenuti, nemamo nikakvu obvezu da je komentiramo, ona je irelevantna", stoji u reakciji SNV-a na kaznenu prijavu.

Srpska večer, koju tradicionalno organizira Srpsko narodno vijeće, jedno je od najznačajnijih neslužbenih okupljanja srpske zajednice u Hrvatskoj, a djelomično se financira državnim novcem. Prema podacima Ministarstva financija, na račun SNV-a iz državnog proračuna lani je uplaćeno više od 24 milijuna eura, pet više nego godinu ranije.

Koncert je održan u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma, koji je dio Zagrebačkog holdinga, ali je u privatnom zakupu.

Gradonačelnik Tomašević kaže kako ga nitko nije obavijestio o događaju. "Doista ne znam detalje tog događaja, da li se radi u prostoru koju je u zakupu firme privatne koja je Globus, mislim za takve stvari ne bavi se Velesajam svim tim prostorima."

Detalji s proslave SNV-a kao ni o kaznenoj prijavi nisu stigli ni do ministra pravosuđa Damira Habijana. "Ne znam o kakvoj manifetaciji pričate, ja sam doduše bio na njihovom božićnom domjenku u Westinu i tamo nije bilo nikakve pjevačice", kazao je.

Srpsko veče ipak je izazvalo veliku pozornost uz likovanje u Srbiji i osude jednog dijela javnosti u Hrvatskoj.

Reakcije Kosovara

Na stihove 'Vidovdana' na srpskom slavlju u Zagrebu regirao je kosovski veleposlanik u Hrvatskoj koji za RTL Danas kaže da Kosovo i Hrvatska imaju odlične bilateralne odnsoe koje ne mogu narušiti sporni događaji tijekom vikenda.

"Irelevantno je komentirati pjesmu koja se pjevala u zatvorenom prostoru pred društvom za koje se zna kakve ideje imaju o Kosovu", ističe veleposlanik Kosova u Hrvatskoj, Martin Berishaj.

O svemu se oglasio i Faik Spahiu, direktor kosovskog portala Kallxo.com. "Nije to sasvim tako nevino i bezazleno. Povijest nas uči drugome. Ali, dapače, ne samo Zagreb, nego i cijela Hrvatska i ogromna većina Hrvata veliki su prijatelji Albanaca i Republike Kosovo. Svi Hrvati su svjesni koliko su Albanci doprinijeli Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata.

Ne vjerujem da skupina od oko dvije tisuće Srba koja pjeva četničke, fašističke i rusofilne pjesme protiv Albanaca može na bilo koji način narušiti hrvatsko-albansko prijateljstvo.

To samo govori o tome da još uvijek ima Srba koji se nisu uspjeli osloboditi svoga fašizma. Tužno je što i dan danas postoje Srbi koji pjevaju o svojim zločinima i veličaju svoje zločince, a što je još gore, to čine u Zagrebu, gradu koji je pun Albanaca koji vole i poštuju Hrvatsku i očito pun Hrvata koji znaju istinu te vole i poštuju Albance, Albaniju i Republiku Kosovo.

Moramo biti svjesni da ta srpska kultura zapravo dolazi kao pažljivo pripremljena provokacija nakon potpisivanja potpisivanja vojne suradnje između Hrvatske, Albanije i Republike Kosovo. To je već viđen modus operandi službenog Beograda, a hrvatska država to mora znati i imati na umu."