Sezona se tek zahuktava, a Split je brojnim odlukama odlučio stati na kraj divljanju turista u staroj gradskoj jezgri. Od prošlog petka na snazi je odluka prema kojoj ugostiteljski objekti u staroj gradskoj jezgri ne smiju raditi iza ponoći.

Mlađi turisti željni provoda stižu zbog noćnog života, a novi trend među njima su i party brodovi. Victor iz Francuske je oduševljen: "Zabava na brodu je bila super, a poslije smo bili u dosta klubova, tako da nam je bilo super".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Interes za takve brodove je velik. "Svaki petak i subotu imamo oko 130 ljudi na brodu. Odvedemo ih do Plavog zaljeva, a poslije ih besplatno vodimo po klubovima. Uz to imaju i besplatno žestoko piće na brodu", kaže Kelly koji radi na takvom brodu.

Dio će se prebaciti na Rivu?

U Gradu smatraju da bi urlanja trebalo biti manje nakon njihove odluke. Kafići i restorani u staroj gradskoj jezgri mogu raditi do ponoći. Oni na Rivi vikendom smiju biti otvoreni dva sata duže. Voditelj restoran na Rivi, Ivan Rabadan ne vjeruje da će odluka što promijeniti:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je cijela ta odluka nelogična što su je napravili jer mislim da će se samo jedan dio turista i ljudi koji su radili nered, pod navodne znakove, u staroj gradskoj jezgri, samo prebaciti na Rivu, tako da je to samo neki pokušaj koji neće donijeti veliki uspjeh", kaže.

No stanari u centru nadaju se uspjehu i mirnijim noćima u sezoni. Stanarka u splitskoj gradskoj jezgri, Blanša Čolak, napominje: "Treba ove diskoteke i pub ture izbaciti iz centra grada. Dok se to ne izbaci jedina je mjera ići po gradu od 10 navečer do 4 ujutro i samo paliti globe".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A predsjednica kotara Grad, Lara Arapović Bonačić dodaje: "Mislim da će sigurno doprinjeti što je skraćeno vrijeme barovima do ponoć, problem ostaju noćni klubovi koji rade cijelu noć te liker shopovi gdje se može kupovati alkohol ne znam do koliko, do dva sata pretpostavljam".

Zasad bolje nego prošle godine

Iz Grada napominju da diskoteke i noćni klubovi, kao ni trgovine alkohola, nisu u njihovoj nadležnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Evidentno je da odlukama o radnom vremena i odlukama o zaštitama javnom redu i miru, Grad koristi sve pravne mehanizme za uvesti red u gradu. Vjerujem da smo u dobrom dijelu uspjeli", rekao je zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević.

Prošle godine izdano je više od tisuću kazni za neprimjerena ponašanja poput ispijanja alkohola, kupanja u fontani ili šetnje bez majice, pa dodaje: "Zasad struktura gostiju je bolja nego je bila prošle godine u ovo vrijeme, tako da manji broj problema. Ali vidjet ćemo kako sezona bude išla da li će trebati neki dodatni angažman Grada i Ministarstva unutarnjih poslova".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od ove sezone komunalnim redarima u uvođenju reda pomagat će i zaštitarska služba koju je angažirao Grad. Kroz sezonu ćemo saznati spava li se mirnije u gradu ili se divljanje nastavlja.