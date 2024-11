Hrvatska se ujedinila u pomoći Meliti iz Rijeke: Ona u svojoj najvažnijoj utakmici nije sama

Cijela Hrvatska digla se na noge nakon naše priče o Meliti. Samohranoj majci četvero djece, koja se treći put bori s karcinomom. Potrebna joj je pomoć, jer do nove godine mora iseliti iz podstanarskog stana i zbog svoje djece htjela bi ga otkupiti.

"Najteža stvar na svijetu kad netko traži za sebe, kad možeš nekom nešto pružit, to je puno, puno lakše. Znam po sebi, gdje god sam nekom mogla nešto napraviti i pomoć, joj to je takva navala pozitivne energije i ljepota života, ali kad čovjek mora tražit za sebe.. sakrila bih se u mišju rupu", komentirala je Melita.

A onda se dogodila čarolija. Jer čarolija postoji- nastaje iz ljubavi. Na račun stižu uplate u centima i u stotinama eura. Ali baš svaki uplaćen iznos je dobrota.

Sve miriši da će se uspjeti prikupiti novac za Melitin stan i da neće morati u teškom stanju seliti. Zato su Riječani danas i kuhali. "Kuhamo za Melitu, kad kuhamo za Melitu, kuhamo s ljubavlju. Melita je uvijek pomagala svima, a sad je red na nama da pomognemo njoj", rekao je Larry Ambrozich.

"Kad god se more uskočimo i napravimo jednu humanitarnu.. kadi god se more pomognemo. Nikad ne znaš kome može pomoć tribati. I to je od srca", rekao je Darko Tulak.

Red ljudi koji žele kupiti porciju i pomoći - sve je veći. "Porcija košta pet eura, ali dao sam deset, ali da je i 30 ja i je uzeo", rekao je Ivo Macinić. "Pomoć jednoj ženi lavici, obavezno", rekao je Gloria Tot.

Iz Uduge Srce za nju, koja je i pokrenula ovu lavinu, neumorno rade sve što je moguće da se prikupi potrebnih 115 tisuća eura, kako bi Melita, samohrana majka četvero djece, otkupila podstanarski stan u kojem živi. Inače do nove godine mora iseliti, jer stan se prodaje.

Pripremljeno je 800 do tisuću porcija hrane. Raznovrsne hrane, na meniju je sve zapisano. Obroci se dijele uz simboličan iznos.

Za Melitu se vježba… vesla. "Dali smo deset eura svaki, ali mislim da je otvorena donacija. Odveslali smo osam minuta", rekla je Tea Rušin.

U znak podrške majice s fotografijom Melite, na pressici uoči utakmice s Dinamom, nosili su i nogometaši Rijeke.

Ona u svojoj najvažnijoj utakmici nije sama. Za nju navija cijela Hrvatska. A svi znamo da uz hrvatske navijače u obzir dolazi samo pobjeda.

"Evo… klanjam se svima do poda. To je sve što imam reći", poručila je Melita.