Potencijalni kandidat za predsjedničku utrku Miro Bulj bio je gost u studiju RTL-a Danas te je žestoko napao Plenkovića oko afere 'Mikroskop', kao i Milanovića zbog ranijih parlamentarnih izbora.

Bili ste na jednom od prosvjeda, žestoko ste napadali vlast i spominjali mafiju. Imate li za to dokaze?

"Činjenica je da mafija crpi proračun koji plaćaju porezni obveznici. Srpska mafija direktno je povezana s hrvatskim zdravstvom preko masona. Ministar koji je dio zločinačke organizacije mora odgovarati. Jedino što bi premijer trebao reći je oprosti i dati ostavku."

Temeljite li sve isključivo na aferi "Mikroskop"?

"Naravno, ali i na primjeru vjetroelektrana. Dalmacija i Zagora prepune su vjetroelektrana, a narod od njih nema ništa, osim skuplje struje za obnovljive izvore. To će se vidjeti na računima. Lokalne samouprave također nemaju koristi. Kao gradonačelnik Sinja dokazao sam da se može smanjiti porez – imamo najmanji porez na rad, a porez na dohodak iznosi 18 posto, imamo određene rezultate. Ja kao gradonačelnik, unatoč zakonskoj obvezi kad se ona izglasa, , porez na nekretnine neću ga uvesti, makar me zatvorili. Pozivam i druge gradonačelnike da se suprotstave onome što je i HDZ obećavao - da neće nikada uvesti porez na nekretnine. Neka oporezuju dobit - banke u pola godine imaju dobiti milijardu i pol eura" Predsjednik ima ogromne ovlasti jer je biran od naroda i mora biti njihov glasnogovornik, pučki pravobranitelj govoriti za istinu bez dlake na jeziku."

Premijer možda nije znao za aferu ministra, je li SOA morala znati?

"To je najčudnije. Vjerojatno je SOA obavijestila premijera da se druži sa zločinačkom organizacijom i kriminalcima i da je hrvatska mafija nalinkana sa srpskom.

Hoćete li kao predsjednik moći nešto promijeniti?

Naravno. Građanima i mladim ljudima moramo vratiti nadu jer zbog ovoga mladi ljudi iseljavaju.

Premijer tvrdi da on to ništa nije znao.

"Ja u to ne vjerujem. Ne vjerujem da SOA nije imala informaciju da je srpska mafija nalinkana na hrvatski proračun. Ovaj sadašnji proračun, također je skrojio Vili Beroš, treba ga detaljno ispitati. Za vrijeme korona krize jedini sam gradonačelnik koji nije uveo mjere kad su bile obavezne. Sinj je bio slobodan grad, tad je bilo najviše pljačke - sjetimo se testova i cjepiva, svi su pljeskali. Na su proglašavali da smo bili lučonoše smrti, a bili smo lučonoše slobode. "

Vaš slogan je "Predsjednik iz naroda". Biste li živjeli na Pantovčaku, odselili iz Sinja?

"Ja ću biti narodni predsjednik. Sve što sam postigao kroz politiku i kroz aktivist, postigao sam svojom borbom. Nisam odgajan u Zrinjevačkoj bojni, gdje su se mlatili kroasani."

Što kažete na optužbe da ste "Milanovićev igrač"?

"Milanović je igrač Andreja Plenkovića. S njim se ne čujem. On je jedino porijeklom iz Sinja. On i Plenković su iz istog inkubatora kao i Jandroković i Grabar-Kitarović. To su ljudi koji su bili u Zrinjevačkoj bojnoj i mlatili kroasane kad je trebalo braniti Hrvatsku. Mustač-Perković? Ja sam napao da se pomiluju udbaši koji su ubijali Hrvate sjekirom samo zato što su bili Hrvati. Ja sam bio protiv razbijanja HOS-ove ploče, rekao sam da se poklik 'Za dom spremni' ne smije kažnjavati - naravno, samo u okviru Domovinskog rata - ja sam protiv toga. Razlikujemo se u mnogim stvarima. Možda se slažemo samo u nekima - kao što je to oko BiH. Milanović je ostavio Plenkovića na vlasti jer je bio kukavica. Kandidirao se za premijera a nije dao ostavku. Time je pomogao Plenkoviću da ostane na jednom brdu, a on na drugu. "

Koga biste podržali u drugom krugu – Milanovića ili Primorca?

"Primorac je Mesićev gurač kolica. On je za mene veleizdajnik i krivokletnik. Dobio sam ga na suđenju u prvom stupnju. Možda imam najviše sudskih postupaka i s PPD-om i Pavom Vujnovcem. "

Ali ako bude drugi krug, koga bi podržali?

"U drugom krugu glasat će ljudi za mene."