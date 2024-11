Prisege tajnom društvu i je li Beroš dio britanske lože masona? 'Tu se priča komplicira...'

Devet noći, izgleda, toliko će ukupno u Remetincu morati izdržati Vili Beroš, barem za sada. Kako doznajemo, u ponedjeljak bi mogao na slobodu, jer su gotovo svi svjedoci u njegovom slučaju - ispitani.

Policija svakodnevno surađuje s europskim tužiteljima, potvrdio je ministar Davor Božinović, u svemu, pa tako i osobnoj zaštiti koju je za tužitelje i sebe zatražila Tamara Laptoš.

"To su s jedne strane klasificirani podaci, kad bi se o njima govorilo javno onda bi izgubili svaki smisao. Ja vam to ne mogu ni potvrditi ni demantirati", komentirao je Božinović.

A demantirali nisu ni naslovnicu političkog tjednika prema kojem je bivši ministar zdravstva - član masonske lože.

"Da je Vili član masona iznenadilo me. Iznenadilo me, nisam ga doživljavao, dosta sam s njime proveo vremena ali nisam imao takvu informaciju", rekao je ministar Branko Bačić.

Je li Vili Beroš mason i to navodno lože koja se zove Pravednost? Potvrdu smo pokušali dobiti od poznatijih članova, koji kažu - o sebi smijemo, o drugima ne. Ali prema njihovom objašnjenju moguće da pripada konzervativnijim, britanskim masonima Velike plave lože.

Nakon što je 2020-e premijer Plenković zbog saznanja da je tadašnji glavni državni odvjetnik - mason, tražio da on sam podnese ostavku jer ni SOA a ni Vlada to nisu znali. I dalje ne postoje sigurnosne provjere ministara, osim ako se za nekoga to izrekom zatraži. SOA danas ne odgovara jesu li takva saznanja o Viliju Berošu imali.

Je li premijer provjeravao kod svakog od je li član masonske lože nakon glavnog državnog odvjetnika? "To ja ne znam. Mogu reći da ja nisam član nikakve lože", poručio je ministar Božinović.

U javnim su istupima članovi masonske lože više puta govorili kako ima i onih što su izašli iz politike, ali i aktivnih političara.

Je li to nespojivo s poslom ministra? "Ako vi polažete zakletvu jednom tajnom društvu ili masonima, ali obnašate dužnost koja nikako ne može biti ograničena s takvom prisegom meni jedno s drugim ne ide", rekao je Bačić.

Iako je ta udruga legalna i biti mason nije protuzakonito, Povjerenstvo za sukob interesa utvrdilo je kako dužnosnici moraju u imovinskoj karticu navesti članstvo u udrugama.

"Ako pričamo o masonima tu je priča kompliciranija jer je njihovo članstvo tajno. Imaju važne funkcije a pristankom na članstvo u masonima podredili su se velikog masona brata čekića kako god oni sebe nazivali", rekla je Dalija Orešković.

Ta je vijest odjeknula i u Sabornici..

"Ja vas pitam gospodine Plenkoviću koje ste vi lože član? jeste li prisegnuli na hrvatskom ili latinskom?", pitao je Marin Miletić

U kojoj mjeri članstvo u masonskoj loži prestaje biti 'intima' čovjeka, kako to pokušavaju objasniti neki od istaknutijih članova a u kojoj postaje interes javnosti jasno je pokazao slučaj iz 2020-e.