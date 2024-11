Policija otpakirala Berošev mobitel: 'Izbrisane poruke se mogu vratiti'

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš iz zatvora je prvo aktivirao pa zamrznuo saborski mandat, a onda je zatražio i isplatu šest mjeseci pune i šest mjeseci pola plaće.

U međuvremenu, i Nikola Petrač, čiji mobitel je otvorio cijelu aferu, predao se u Remetinec. Ostatak osumnjičenih ondje je već nekoliko dana. Dok je Vili Beroš privilegirano u samici, Novica Petrač bio je s njih osmero, a Saša Pozder prvu noć spavao je na podu. Ima li u Remetincu uopće dovoljno mjesta za sve?

'Situacija je neizdrživa'

"Svi koji dođu moraju biti zaprimljeni, a sad što se tiče smještaja, ako Remetinec prima nekih 600 ljudi u normalnom kapacitetu, a sad imate popunjenost više od 40 posto. Pa malo izračunajte kako sve to funkcionira", govori nam glasnogovornik Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo. Problem je, kaže, i nedovoljan broj pravosudnih policajaca na toliko istražnih zatvorenika. Krešo napominje da pravosudni policajci ne mogu izdržati: "Svakih par mjeseci nama jedan do dvoje ljudi da otkaz, to su ljudi koji su radili po 20-30 godina. Jednostavno je situacija neizdrživa."

U međuvremenu, u policiji rade punom parom. U četvrtak su, kako doznajemo, otpakirali mobitel bivšeg ministra. U njemu ima i fotografija i poruka, no pitanje je samo je li Beroš obrisao neke poruke ključne za istragu. "Nažalost, za sve one koji pokušavaju brisanjem poruke uništiti u većini slučajeva policija s pomoću posebnih alata može vratiti poruke koje su izbrisane. Dakle, kad se nešto izbriše a mobitelu, to zapravo nije izbrisano, nego je samo izbrisana informacija gdje se to nalazi, tako da mobitel misli da je memorija prazna", pojašnjava sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura.

Policija može vratiti poruke

Policija i službe te poruke, tvrdi vještak, mogu vratiti bez obzira na to je li riječ o iPhoneu ili Androidu. "Važno je kakve su postavke mobitela i na koji način su one izbrisane. Naravno, ja neću značajno olakšavati nekome tko pokušava prikriti dokaze i ne želim reći sve kako sakriti dokaze, ali da - ako su poruke izbrisane ranije, puno je manja mogućnost da će biti pronađene nego netom prije pretrage mobitela", kaže Lubura.

Beroš je svoje navodno izbrisao desetak dana prije uhićenja. Iz zatvora je poslao i Vladi zahtjev da ga plaćaju još godinu dana. A ima zahtjeve i za Sabor. "Mandatno imunitetno povjerenstvo je u petak zaprimilo dva zahtjeva našeg kolege Vilija Beroša. Jedan se zahtjev odnosi na aktivaciju mandata koji je bio zamrznut zbog obnašanja nespojive dužnosti koja je prestala prošli petak razrješenjem od strane premijera Plenkovića, a drugi se zahtjev odnosi na zamrzavanje saborskog mandata iz osobnih razloga koji bi trebao stupiti na snagu istog trenutka kad mu se aktivira mandat", govori Robert Jankovics, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Doktor Rotim koji je sa sebe oprao odgovornost i utopio Beroša da je primio mito, u petak je putem tajnice i to mailom uručio otkaz u KBC-u Sestre milosrdnice u kojem su ga prihvatili.

