Predao se Nikola Petrač! Stigao u Remetinec

Nikola Petrač, osumnjičen u aferi zajedno s bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem, predao se policiji, doznajemo. Petrač je stigao u Remetinec.

Podsjetimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u utorak je prelomio sukob nadležnosti o kojem se danima raspravljalo. Aferu, koja povezuje sada već bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, poznate liječnike i obitelj Petrač, preuzeo je USKOK. EPPO je jučer dostavio spis.

Novica Petrač u ponedjeljak se predao policiji, a tijekom večeri su ga prebacili u Remetinec.

Glavni državni odvjetnik odlučio je da će za istragu oko preplaćenih medicinskih uređaja, u kojoj je osumnjičen dojučerašnji ministar zdravstva Vili Beroš, biti nadležan Uskok, a ne Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) jer kazneno djelo iz potencijalne nadležnosti EPPO-a "predstavlja tek mali dio ukupne kriminalne aktivnosti okrivljenika". Turudić je naglasio da je kriminalna aktivnost Beroša i njegovih suosumnjičenika počinjena u dužem periodu te da je kazneno djelo iz potencijalne nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) po zapriječenoj kazni jednako ili blaže od kazni za nedjela izvan njihove nadležnosti.

EPPO i Uskok do tog su trenutka provodili dvije paralelne istrage o istom slučaju korupcije oko nabave preplaćenih medicinskih uređaja u hrvatskim bolnicama. Uskok je u petak osim Beroša uhitio i predstojnika zagrebačke Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice i člana uprave jedne zagrebačke poliklinike Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, kojima je svima određen istražni zatvor osim Rotimu.

S druge strane, EPPO je cijelu priču proširio na Beroša i još sedam osoba, među kojima su Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola, kao i ravnatelj dječje bolnice u Klaićevoj Goran Roić te Tomo Pavić iz krapinskog područnog ureda HZZO-a. Roić i Pavić također su završili u Remetincu, kao i Novica koji se nakon nekoliko dana odlučio predati.

U međuvremenu su u javnost iscurile poruke iz WhatsApp grupe Petrači i Pozder koje otkrivaju na koji je način funkcionirala korupcijska hobotnica.

"U Albaniji je izašao tender za veliki robot, zaključan za mene. U 2023. smo prodali 3 u Bugarskoj i 2 u Rumunjskoj i sada je također izašao tender u Albaniji, a u Srbiji i Hrvatskoj ni jedan…. da me netko pitao početkom godine rekao bi u Srb i Hrv po 2, a ove druge države tek od 2024.. U Bugarskoj i Rumunjskoj znamo samo doktore, nikog iz politike. A u tim državama Medtronic i da Vinci nisu prodali ni jedan, 100 % mi. Sada sam rekao i mojim prodavačima u Hrv da idu od bolnice do bolnice i dovode robot na trening i da nude i da njima poklone i da budemo još agresivniji na tržištu", poruka je to koju je krajem 2023. uhićeni srpski poduzetnik Saša Pozder poslao u WhatsApp grupu "Petrač&Pozder", koja je europske tužitelje dovela do velike korupcijske afere u zdravstvu zbog koje je uhićen i smijenjen sada već bivšeg ministar zdravstva Vili Beroš.

