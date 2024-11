'PROPAST ĆEMO' / Iznajmljivači revoltirani zbog povećanja poreza i paušala: Ugrožena je egzistenciju 120 tisuća obitelji

Povicima, zvižducima i transparentima, nekoliko stotina bijesnih iznajmljivača poručilo je Vladi što misle o povećanju poreza i paušala. Neki od njih najmom zarade dvije do tri tisuće eura kojima drže glavu iznad vode. Problematično je, kažu da se jednako tretiraju i mali i veliki. Dio prosvjednika priznaje da su porezi do sada bili iznimno niski, no povećanjem nameta od 600 posto, tvrde, mnogi će propasti. Predstavnici inicijative pozvali su ministra Glavinu povuče zakon iz hitne procedure. Traže i da najniža granica paušala bude nula eura. Više u prilogu Borka Brunovića