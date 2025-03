Slavonija pod vodom, obitelji u suzama: 'Voda je navirala kroz zidove. Sve je uništeno'

Saniraju se posljedice poplave koja je u Slavoniji najviše pogodila šire područje Orahovice i Našica. U domove mještana stradalih u vodenoj bujici, Crveni križ je dopremio i prve isušivače vlage.

Stručne službe na terenu procjenjuju nastale štete na kućama, gospodarskim objektima i poljima, a poplavljeno područje posjetio je i ministar poljoprivrede te stradalima obećao pomoć Vlade.

Isušivač vlage stigao je i u Andrejinu kuću u koju je vodena bujica prodrla svom žestinom. "Isti nivo je bio unutra i vani, nevjerojatno! Prodirala je kroz zidove, išla kroz zidove... voda izvire, kako gdje staješ, mulj izvire", rekla je Andreja Orešković iz Đurđenovca.

Voda u zidovima i podovima kuće ugrozila je ovaj dom. "Grijanja nismo imali, djecu smo morali vaditi van iz kuće jer je bilo prehladno unutra. Nemamo na drva grijanje - imamo centralno. Bilo je - navuci što imaš i kisnit vani", rekla je Andreja.

Ovo je druga poplava koja je u sedam godina pogodila Andrejinu obitelj. "Sve je uništeno, spavaća soba, boravak, sve! Ne znam što sada", rekla nam je Andreja.

Ovakvih situacija u Općini Đurđenovac je mnogo, a isušivači prostora dijele se po redoslijedu prioriteta.

Prvo sušivanje objekata

"Prvo se ide u bjekte u kojima se stanuje, kao i u javne objekte kao što su ljekarne kako bi se moglo sve moglo što prije vratiti u normalno funkcioniranje", rekao je Goran Latković, ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko – baranjske županije.

A do normalnog funkcioniranja treba obaviti još mnogo posla.

"Pred nama je pomaganje prije svega onima koji su najviše nastradali - isušivanje prostora, a nakon toga i dezinfekcija, dezinsekcija kako bi se spriječilo širenje zaraza", rekao je Hrvoje Topalović, načelnik Općine Đurđenovac.

Stručne službe procijenit će štete na kućama, gospodarskim objektima i poljoprivrednim površinama, kako bi se mogla proglasiti elementarna nepogoda, a poplavljena područja Orahovice i Našica posjetio je i ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Štete su velike, a na farmama je poplava uništila i hranu za životinje.

"Vlaga je bila oko kukuruza, pšenice, soje... to je sve nakislo, dobilo vlagu i tu će se jednostavno morati negdje na neku deponiju maknuti jer to nije za ishranu, to ja ne smijem s tim hraniti ni svinje, ni ovce, ni ništa", rekao je Dalibor Stanisavljević iz Slavonskih Bara.

Kako će se oporavljati u poplavi evakuirane životinje tek će se vidjeti. Ministar poljoprivrede Vlajčić došao je saslušati stradale u poplavi i prenijeti poruku Vlade.

"Pripremit ćemo odgovarajući paket pomoći za njih kako bi ublažio podnošenje šteta koje su se dogodile", rekao je ministar Vlajčić.

Crni oblaci se povlače, kao i voda sa slavonskih polja, no kako bi se ublažile i posljedice nevremena i poplave - svaka će pomoć dobro doći.