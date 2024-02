Ministrima zdravstva i rada, Berošu i Piletiću, dali su rok do idućeg utorka da ih prime i prihvate njihove zahtjeve, u suprotnom kreću u štrajk. Naša reporterka Marina Brcković razgovarala je s predsjednikom sindikata Zajedno, Krunoslavom Kušecom, o zahtjevima sindikata i što će štrajk, ako do njega dođe, značiti za pacijente.

Zašto ste nezadovoljni uredbom o koeficijentima i koliko povećanje tražite?

U medijima se iznose netočne informacije da su zdravstveni djelatnici zadovoljni, a to nije istina jer spadamo u najniži platni razred od njih 16. Zdravstveni djelatnici u sustavu zdravstva, socijale uključujući njegovatelje su u platnim razredima između četvrtog i sedmog što je minorno. Primjerice čuvar prirode ima koeficijent 1.10, prvostupnik na najtežim radilištima kao što je intenzivna sala, hitna ima najveći koeficijent 1.95. Primjer je i medicinska sestra u bolnici koja ima koeficijent 1.70, a medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 1.55 s druge strane tehničar koji radi sa životinjama ima koeficijent 1.75. To je omalovažavanje struke i svih djelatnika u sustavu zdravstva kao i pacijenata.

Koliko povećanje tražite?

Mi na ovo tražimo minimalno povećanje od 15 posto. Velik je odljev djelatnika iz zdravstva, a toga će biti još i više kad ljudi vide plaće.

O kolikom iznosu se tu onda radi?

To bi još bilo dodatnih 100 eura. Stotinjak do dvjesto eura i to bi bilo prihvatljivo za sve djelatnike u sustavu zdravstva i socijalne skrbi.

Ako se to ne dogodi koje akcije spremate?

Mi smo već prije uputili poziv na razgovor ministru Berošu. On nas je totalno izignorirao, razgovarao je s određenim sindikatima, a s nama koji smo isto reprezentativan sindikat nije razgovarao. Dali smo mu rok od sedam dana ako se u tom period ne javi i ne pozove nas na sastanak krenut ćemo u industrijske akcije uključujući štrajk.

Što će to značiti za pacijente?

To će za pacijente značiti da će se na pregleda uzimati samo hitni slučajevi, a svi ostali će biti na čekanju.