Cijeli Split se trese zbog odluke o poljudskoj ljepotici: 'Nema diskusije o tome!'

Ne stišavaju se reakcije na najavu da bi se stadion Poljud mogao rušiti, a na njegovu mjestu niknuti novi moderni stadion. Takva opcija je jučer prezentirana kao najbolje rješenje studije izvodljivosti, ali na to je reagiralo Ministarstvo kulture jer riječ je o zaštićenom kulturnom dobru.

Nema sumnje da je riječ o prepoznatljivom simbolu Splita, ističu arhitekti, zato o njemu treba široka rasprava. „Kako to konzervatori muče i ne javljaju se, kako to da se pita jednog statičara? Zašto se nije uzelo nezavisno tijelo? Prestravljen sam načinom kako s donose odluke i kako ljudi razmišljaju o prostoru", kazao je arhitekt i urbanist Ante Kuzmanić.

Konzervatorski odjel iz Splita danas je bez komentara, ali iz Ministarstva kulture poručuju da će mišljenje dati nakon analize stručnjaka o stanju konstrukcije. No uz to ističu: "Poljud je zaštićeno kuturno dobro i stoga treba biti obnovljeno sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i mjerama zaštite kulturnog dobra."

Potpredsjednica Društva arhitekta Split Daša Gazde najavila je očitovanje struke. "Poljud je zaštićeno kulturno dobro. Mogu vam najaviti da će struka zajednica udruge inženjera Splita zajedno izaći s priopćenjem u javnost. Svi ćemo zajedno komentirati što se sa ovom studijom htjelo postići ili se postiže."

Što će biti s Poljudom?

U četrvtak je predstavljena studija izvodljivosti, a među četiri opcije, kao najbolja je istaknuta ona o rušenju Poljuda te gradnji novog stadiona na istoj lokaciji. Zato je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta najavio raspisivanje referenduma. No, oporba o Poljudu želi tematsku sjednicu gradskog vijeća.

"Ono što se danas namjerava na Poljudu je upravo jedan barbarski napad na naše zajedničko kulturno dobro. Vođa tih barbara je Tomislav Šuta. On je od danas zaslužio ne da ga zovemo gradonačelnikom, nego vođom barbara ili barbarinom Tomislavom Šutom", kazala je splitska gradska vijećnica Marijana Puljak.

Gradonačelnik je odgovorio priopćenjem u kojem kaže da su njihovi napadi i uvrede "jalov pokušaj da osiguraju političko preživljavanje".

A hoće li Poljud preživjeti glavna je tema u gradu pod Marjanom. "Ma kakvo rušenje stadiona, to je kao da rušimo Dioklecijanovu palaču, nema diskusije o tome", kaže Ivan iz Splita.

Poznati arhitekt skeptičan

Nikša Kekezović se prisjetio slavnih dana Hajduka. "Za taj Poljud me vežu lipe uspomene poput Lige prvaka '94. Tako da će meni biti žao ako se sruši, ali izgleda da ne možemo ovako dalje, da nije u dobrom stanju.“

Neki pak tvrde da ni 1979. nije smio biti izgrađen tamo. "Ono je močvara i ono kad su počeli graditi, moji stari su govorili 'pa ko ovdje gradi, je li lud!?", kaže Damir.

"Možda je bolje srušiti pa napraviti jedan moderan stadion koji se može iznajmljivati. Ako stadion ne može sebe uzdržavati onda nije stadion", kaže Jure Kegalj.

Poznati splitski arhitekt smatra da to nije pitanje za referendum. "Kao građanin i kao struka, apsolutno mislim da će nas ovo dovesti dotle da nećemo dobiti novi stadion, a da ovaj nećemo popraviti, pa sad ne znam može li što gore biti", kazao je arhitekt Ante Kuzmanić. Split je dugo čekao rješenje problema, no jasno je da rasprava o Poljudu tek počinje.