Papa ima blago zatajenje bubrega, primio je eritrocite. RTL uživo je u Vatikanu: 'Sad je najbitnija molitva'

"Zdravstveno stanje pape Franje i dalje je kritično, ali od sinoć nije došlo do novih respiratornih kriza, priopćila je večeras, 23. veljače, vatikanska tiskovna služba.

"Nalazi krvi pokazuju blago i početno zatajenje bubrega, koje je trenutno pod kontrolom. Papa je primio dvije jedinice koncentriranih eritrocita, što je pozitivno utjecalo na razinu hemoglobina, dok trombocitopenija ostaje stabilna. Liječenje se nastavlja visokoprotočnom terapijom kisikom putem nosnih kanila. Unatoč zdravstvenim izazovima, Sveti Otac ostaje budan i dobro orijentiran. S obzirom na složenost kliničke slike i potrebu za daljnjim praćenjem učinkovitosti terapije, prognoza ostaje neizvjesna", objavili su.

U Vatikanu je i RTL-ova ekipa koja posljednje informacije o papinu zdravlju prati uživo. Otamo se večeras javio reporter Mario Jurič koji je izvijestio: "Pres-ured Svete Stolice objavio je da je stanje pape Franje i dalje kritično. Objavili su da je početak bubrežne insuficijencije, ali da je sve pod kontrolom. Papa je budan i sudjelovao je na svetoj misi na 10. katu klinike Gemelli zajedno sa svim osobljem koje brine o njegovom zdravlju. Iz Svete Stolice napominju kako je daljnja prognoza Papinog zdravstvenog stanja i dalje rezervirana. Ranije su naveli da je noć protekla mirno, a svi iščekuju daljnje informacije. Hodočasnici dolaze iz cijeloga svijeta, a miješaju se osjećaji zabrinutosti, ali i nade. Kažu da ostaju u molitvi i nadaju se da će što prije vidjeti Papu na Trgu svetog Petra kako bi zajedno sudjelovali u molitvi."

Naš reporter razgovarao je uživo i s Markom Đurinom, rektorom Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu, koji je rekao da su jutro i prijepodne vidjeli da je papa dobro proveo noć sa subote na nedjelju, da se odmorio i da se nastavilo s liječenjem.

"Bilo je potrebno da i danas dobije kisik, medicinska služba sigurno radi najbolje da ga se izliječi i da se može vratiti u službu u Vatikan. Pratimo ga molitvom, to možemo učiniti. Cijela Crkva ujedinjena je u molitvi za papu i večeras smo u crkvi Svetog Jeronima molili, cijela Italija i svijet mole za njega. Iščekujemo vijesti i nemamo informacija osim službenih", rekao je rektor Đurin.

O šturim informacijama o stanju pape do sad rekao je: " Možda bi ljudi i mediji htjeli više informacija, ali to je čovjek u bolnici na liječenju. Nekad možda treba čuvati i njegovu privatnost. Možda više od toga da dobijemo neke informacije do kojih ne možemo doći, važnija je molitvena podrška da to ide kako bude Božja volja i da mu Bog da snage za ovo."

U bolnicu su odnesene neke stvari papi, uredski papiri. Što se događa, kako izgleda vođenje Svete Stolice, bilo je pitanje.

Rektor je rekao: "Cijeli ovaj tjedan, otkako je papa u bolnici, gotovo se ništa nije promijenilo. Čuo sam da papa normalno radi u okvirima u kojima može, tamo su bili njegovi suradnici. Sve što se događa i u uredima Svete Stolice dolazi do pape, on to prati i rješava stvari, donosi odluke. Cijeli tjedan papa je proveo radno i po tom pitanju možemo reći da se ništa nije promijenilo.

Državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, nazvao mogućnost odreknuća besmislenim nagađanjima. Komentirao je i to: "On je jedan od najbližih suradnika pape i kad on tako kaže, nije potrebno dalje raspravljati i nagađati. Svima nam treba biti na srcu molitva za papu, želja da ozdravi. Nadamo se da će tako biti, da će papa izaći iz te situacije i nastaviti voditi Crkvu. Drugo je teško reći dok nemamo druge informacije."

Rektor Đurin bio je s papom kad je dolazila hrvatska nogometna reprezentacija, nakratko je i sam komunicirao s papom Prisjetio se tog susreta pa o papi rekao: "Svi ljudi koji su ga susreli, barem nakratko, vidjeli su da je on pun energije i elana, zdravo duhovit i da je susret s njim šala i poštapalica. Zna susresti čovjeka na koju sekundu, ali osjetiš da je papa tu s tobom, da te doživio, razumio, uvijek odgovori na nešto. Njegova je to neposrednost u komunikaciji, otvorenost, i njegovo veliko srce i dobrota pokazuju da stalno želi biti u kontaktu s ljudima."

