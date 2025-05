Miro Kovač napomenuo što bi moglo presuditi u izboru pape! Komentirao i povijesnu fotografiju

To je nešto što se može dogoditi u Vatikanu. To je snaga Katoličke crkve da se takav susret mogao dogoditi. Ja pretpostavljam da su tome kumovali i neki državnici iz Europe. Primjerice, francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je možda nagovorio Trumpa da sjedne sa Zelenski. I to je malo poljuljalo, čini mi se, gospodina Trumpa, ali se već nakon par dana nakon povratka u Washington - vratio u staro korito", zaključio je Kovač.