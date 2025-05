Koncert Lady Gage umalo se pretvorio u tragediju: Može li se to dogoditi na Thompsonovom koncertu?

Na kultnoj Copacabani ponovno se stvarala glazbena povijest. Nije je 12 godina bilo u Brazilu, a sada je hitove Lady Gage u glas pjevalo otprilike 2,1 milijun ljudi.

I tako je nadmašila Madonnu zbog koje je na istom mjestu lani bilo 1,6 milijuna ljudi. Dvosatni spektakl bio je najveći u njezinoj karijeri i jedan od najvećih ikada, a umalo i tragedija.

Dan nakon, brazilska policija objavila je kako je spriječen bombaški napad. Planirala ga je skupina koja promiče govor mržnje i radikalizaciju tinejdžera, a regurtirali su se kao Gagini obožavatelji. Koristili su kodirani jezik i ekstremističku simboliku, a sve je otkrila kibernetička operacija.

Dvoje ljudi je uhićeno. "Na digitalnim platformama postojao je plan za izvršenje bombaškog napada s domaćim eksplozivnim artefaktima i Molotovljevim koktelima", rekao je tajnik brazilske policije Felipe Curi. Pa je zbog ogromnog priljeva ljudi na terenu bilo 3300 vojnika i 1500 policajaca, zajedno s 400 vojnih vatrogasaca.

Najposjećeniji koncerti u povijesti su upravo oni na Copacabani, rekord drži Rod Stewart s 3,5 milijuna ljudi. Takve brojke najveći su izazov za organizatore. "Tu su sve ove tajne službe koje ne vidimo, a obavljaju obavještajni dio posla. Ako se nakupi tako velik broj ljudi, teže je pratiti tko ulazi, kako ulazi, s čime ulazi", objašnjava organizator koncerata, Karlo Matić.

Na Hipodrom stiže pola milijuna ljudi

Ideja iza ovakvih masovnih koncerata na otvorenom je oporavak gospodarstva i brendiranje destinacije pa ni izvođač ne može biti bilo tko, naglašava glazbeni novinar Mislav Miličević.

"Mogu oni koji nisu dugo svirali ili oni koji prodaju stadione. Primjerice, ne bi bilo nemoguće da takav broj skupi Red Hot Chilli Peppers, Stonesi ili bendovi tog kalibra, a sve ispod toga teško", ističe Miličević.

A spomenuti bendovi na zagrebačkom Hipodromu nisu uspjeli skuptiti pola milijuna ljudi, koliko ih stiže 5. srpnja na koncert Marka Perkovića Thompsona. On je zaslužan i za hrvatski glazbeni rekord jer je postao izvođač s najviše prodanih ulaznica za jedan koncert.

"Da je koncert besplatan, možda bi bilo 700 tisuća. Karta je bila dosta jeftina, 30 eura za takav koncert je bagatela čak i kod nas, ali opet, s druge strane, ne vjerujem da bi taj broj bio puno veći, što opet ide na plus Thompsonu jer su ljudi spremni platiti u tolikom broju", ističe Miličević.

A i to što se ulaz naplaćuje smanjuje sigurnosni rizik, tvrdi organizator Matić. "Razlika je utoliko to što je to osigurani kontrolirani ulaz i kontrolirana lokacija u kojoj možete prirediti i osposobiti puno stvari da to bude ljudima ugodnije". Detalji spektakla na Hipodromu i po broju ljudi nama najbliže inačice brazilske Copacabane - još se bruse.

