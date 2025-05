Hoće li svjetski lideri biti sigurni u Moskvi? Stručnjak: 'To nije pametno, ne smije se igrati'

Bivši ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Miro Kovač u gostovanju u RTL-u Danas komentirao je što u današnjim okolnostima znači otići kod ruskog predsjednika Vladimira Putina na paradu u Moskvu.

"To znači da imate jedan pozitivan sentiment prema Rusiji. Realno, to je tako. S tim da je, naravno, Rusija - Sovjetski Savez, bila među pobjednicima Drugog svjetskog rata. Meni je svakako zanimljivo da je američki predsjednik Donald Trump odlučio uvesti da dva spomendana da pobjede u Prvom i Drugom svjetskom ratu budu spomendani", ističe Kovač.

On time šalje poruku Putinu, dodaje Kovač: "Svaka čast s vama! Vi jeste imali najviše žrtava i na terenu odradili 'velik dio posla', ali da nije bilo nas ne biste u tome uspjeli".

Može li se nešto dogoditi svjetskim liderima u Moskvi?

Kovač je govorio i o tome bi li se nešto moglo dogoditi svjetskim liderima koji će ići u Moskvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam tko bi to mogao učiniti - imaju li Ukrajinci tu snagu i tu hrabrost bez Amerikanaca. Mislim da ne. Ovo je bila provokacija ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. To mu nije pametno činiti. Ne smije se toliko igrati. Tu treba biti ozbiljan. Čini mi se da se ipak to neće dogoditi. To su preozbiljne stvari. Tamo će biti kineski predsjednik. On dolazi u državni posjet u trodnevni posjet Rusiji", dodaje Kovač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Amerikanci su napravili snažan iskorak'

Amerikanci se nekako povlače iz mirovnih pregovora. Trump postavlja neke ultimatume. Kovač kaže da su Amerikanci u nezgodnoj situaciji.

Oni su ušli kao posrednici, iako su oni indirektno - strana u sukobu. Imamo tu četiri čimbenika: Amerikance, Ruse, Ukrajince koji su žrtva invazije i nas Europljane koji smo podržavatelji Ukrajinaca u velikoj mjeri. I sad, Amerikanci su tu posrednici. Oni su napravili jedan snažan iskorak. Ipak su pregovori otvoreni. Nekakav uspjeh je postignut. Postoji jedna platforma rusko-američka. Postoji i platforma ukrajinsko-europska. U usporedbi tih platformi, ima tu dosta kompatibilnosti. Hoće li tu doći do proboja, vidjet ćemo ovih dana", ističe Kovač.

Jasna je stvar, kaže Kovač, da jedan velik dio Europljana koji su značajni u europskoj politici u Europskoj uniji očito smatra da invazija Ukrajine može biti i "doprinos jačanju europskog identiteta".

Za kraj, Kovač je napomenuo: "Su svi oni koji koji su protiv integracijskog procesa smatraju se protivnicima Europske unije jer ideja Europske unije jest nastavak integracije i svi oni koji su protiv toga se onda proglašavaju protivnicima Europske unije. Ne bi tako trebalo biti, ali to je taj duh".

POGLEDAJTE VIDEO: Putin uporno traži prekid vatre, a iz Ukrajine poručuju da su odmah spremni na tišinu, ali uz jedan uvjet

Tekst se nastavlja ispod oglasa